نبض خبر

لاریجانی: آشوب طراحی دشمن است/ نباید گول بخوریم و مذاکره کنیم

محمدجواد لاریجانی برادر بزرگ لاریجانی‌ها در مصاحبه‌ای تاکید کرد: «طراحی بعدی دشمن، آشوب اقتصادی است؛ آن‌ها تلاش می‌کنند با اغوای مردم، القای ناکارآمدی و انداختن مسئولیت مشکلات به گردن نظام جمهوری اسلامی، ناآرامی ایجاد کنند. در این مسیر، مجموعه‌ای از ابزارها از جمله اغوا، ترور، تطمیع، ارعاب و فشارهای همه‌جانبه به کار گرفته می‌شود...» لاریجانی با اشاره به تداوم تهدیدات نظامی خاطرنشان کرد: «دشمن در کنار این اقدامات، گزینه تهاجم نظامی را هم کنار نگذاشته است. بنابراین نباید گول بخوریم و مذاکره کنیم. دست پُر خود را به‌راحتی رو نکنیم.» اظهارات لاریجانی را می‌‌بینید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۵
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
14
2
پاسخ
احسنت. هرکی آشوب کرد تو این شرایط جنگی قطعا سرباز دشمنه و معاند و باید باید مشت آهنین و فولادی طرف بشه
ناشناس
|
Finland
|
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
3
4
پاسخ
:)
ناشناس
|
Germany
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
17
پاسخ
دشمن عملکرد شما بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
17
پاسخ
ما نون شب نداریم بخوریم
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
18
پاسخ
صحبت های این رو کمتر نشر دهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
16
پاسخ
وقتی از دل و وضع مردم خبر نداشته باشی
تحلیلت میشه این
ناشناس
|
Italy
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
18
پاسخ
گرانی و بالا رفتن دلار و بی ارزشی ریال و فقر و بیکاری و بیکفایتی دولت هم کار دشمن هست البته دشمن داخلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
18
پاسخ
دانش مدیران این مملکت به انتها رسیده! یعنی اگر مردم حرف حق هم بزنند باز وصل می کنند به اسراییل و آمریکای جهانخوار! عجب چیز خوبی بوده این دشمن خارجی! عجب نعمتی بوده ما نمی دانستیم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
18
پاسخ
47 ساله داری همین رو میگی که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
19
پاسخ
فقط نگران خودت هستی
