لاریجانی: آشوب طراحی دشمن است/ نباید گول بخوریم و مذاکره کنیم

محمدجواد لاریجانی برادر بزرگ لاریجانی‌ها در مصاحبه‌ای تاکید کرد: «طراحی بعدی دشمن، آشوب اقتصادی است؛ آن‌ها تلاش می‌کنند با اغوای مردم، القای ناکارآمدی و انداختن مسئولیت مشکلات به گردن نظام جمهوری اسلامی، ناآرامی ایجاد کنند. در این مسیر، مجموعه‌ای از ابزارها از جمله اغوا، ترور، تطمیع، ارعاب و فشارهای همه‌جانبه به کار گرفته می‌شود...» لاریجانی با اشاره به تداوم تهدیدات نظامی خاطرنشان کرد: «دشمن در کنار این اقدامات، گزینه تهاجم نظامی را هم کنار نگذاشته است. بنابراین نباید گول بخوریم و مذاکره کنیم. دست پُر خود را به‌راحتی رو نکنیم.» اظهارات لاریجانی را می‌‌بینید.