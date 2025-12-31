نبض خبر
لاریجانی: آشوب طراحی دشمن است/ نباید گول بخوریم و مذاکره کنیم
محمدجواد لاریجانی برادر بزرگ لاریجانیها در مصاحبهای تاکید کرد: «طراحی بعدی دشمن، آشوب اقتصادی است؛ آنها تلاش میکنند با اغوای مردم، القای ناکارآمدی و انداختن مسئولیت مشکلات به گردن نظام جمهوری اسلامی، ناآرامی ایجاد کنند. در این مسیر، مجموعهای از ابزارها از جمله اغوا، ترور، تطمیع، ارعاب و فشارهای همهجانبه به کار گرفته میشود...» لاریجانی با اشاره به تداوم تهدیدات نظامی خاطرنشان کرد: «دشمن در کنار این اقدامات، گزینه تهاجم نظامی را هم کنار نگذاشته است. بنابراین نباید گول بخوریم و مذاکره کنیم. دست پُر خود را بهراحتی رو نکنیم.» اظهارات لاریجانی را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر محمد جواد لاریجانی اعتراضات بازار ویدیو بحران اقتصادی مذاکرات ایران و آمریکا اغتشاش فشار اقتصادی تحریم های آمریکا
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۲۵
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۲۲
احسنت. هرکی آشوب کرد تو این شرایط جنگی قطعا سرباز دشمنه و معاند و باید باید مشت آهنین و فولادی طرف بشه
گرانی و بالا رفتن دلار و بی ارزشی ریال و فقر و بیکاری و بیکفایتی دولت هم کار دشمن هست البته دشمن داخلی
دانش مدیران این مملکت به انتها رسیده! یعنی اگر مردم حرف حق هم بزنند باز وصل می کنند به اسراییل و آمریکای جهانخوار! عجب چیز خوبی بوده این دشمن خارجی! عجب نعمتی بوده ما نمی دانستیم!