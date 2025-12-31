عکس: بارش برف زمستانی سوادکوه - مازندران
سوادکوه امروز میزبان بارشهای متناوب برف و باران بود و رنگ و بوی زمستانی گرفت این بارشها که هم ارتفاعات و هم جنگل را با سپیدی برف پوشاند و جلوهای زیبا و سرد از فصل زمستان را در دل طبیعت شهرستان سوادکوه گذاشت. کارشناسان هواشناسی توصیه کردند شهروندان از تردد غیرضروری در معابر و جادههای کوهستانی خودداری کرده و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.
