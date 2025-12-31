صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۱۵۶
بازدید: ۴۴۴۰

عکس: بارش برف زمستانی سوادکوه - مازندران

سوادکوه امروز میزبان بارش‌های متناوب برف و باران بود و رنگ و بوی زمستانی گرفت این بارش‌ها که هم ارتفاعات و هم جنگل را با سپیدی برف پوشاند و جلوه‌ای زیبا و سرد از فصل زمستان را در دل طبیعت شهرستان سوادکوه گذاشت. کارشناسان هواشناسی توصیه کردند شهروندان از تردد غیرضروری در معابر و جاده‌های کوهستانی خودداری کرده و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری مازندران بارش برف زمستان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.