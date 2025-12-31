عباس عبدی گفت: «وقتی قطعنامه 598 پذیرفته شد، حمله جا خوردند. بعد هم امام گفت جام زهر خوردم... فشار اینکه بگویید حرف‌هایی که گفتم را پس می‌گیرم از فشار شب اول قبر بیشتر است... شما امروز نمی‌توانید چنین سیاستی را شاهد باشید. چنین اقتدار و نفوذی وجود ندارد» اظهارات عبدی را می‌بینید و می‌شنوید.