صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۱۱۴
بازدید: ۴۴۷۴

عکس: اکسپوی مجسمه‌های برفی جزیره سان

سی‌وهشتمین اکسپوی بین‌المللی مجسمه‌های برفی جزیره سان با آغاز مرحله آزمایشی خود، مجموعه‌ای از آثار خلاقانه هنرمندان داخلی و خارجی را در فضایی زمستانی و چشم‌نواز به نمایش گذاشته است؛ رویدادی که هر ساله با تلفیق هنر، طبیعت و فرهنگ، به یکی از شاخص‌ترین جشنواره‌های زمستانی منطقه تبدیل می‌شود و توجه گسترده گردشگران و علاقه‌مندان هنرهای محیطی را به خود جلب می‌کند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری اکسپو مجسمه های برفی جشنواره‌های زمستانی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.