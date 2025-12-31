عکس: اکسپوی مجسمه‌های برفی جزیره سان

سی‌وهشتمین اکسپوی بین‌المللی مجسمه‌های برفی جزیره سان با آغاز مرحله آزمایشی خود، مجموعه‌ای از آثار خلاقانه هنرمندان داخلی و خارجی را در فضایی زمستانی و چشم‌نواز به نمایش گذاشته است؛ رویدادی که هر ساله با تلفیق هنر، طبیعت و فرهنگ، به یکی از شاخص‌ترین جشنواره‌های زمستانی منطقه تبدیل می‌شود و توجه گسترده گردشگران و علاقه‌مندان هنرهای محیطی را به خود جلب می‌کند.