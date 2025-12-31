میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «پرونده‌ها ابهامات زیادی دارد؛ اکبر طبری با 30 سال حکم قطعی آزاد شده؛ (علی انصاری) مالک متخلف بانک آینده راست راست راه می‌رود و به ریش مردم می‌خندد و بابک زنجانی به بانک مرکزی فشار می‌آورد» اظهارات ظهوریان را می‌بینید و می‌شنوید.