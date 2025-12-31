En
فا
طبری آزاد شده، انصاری راست راست می‌چرخد، بابک زنجانی هم فشار می‌آورد!

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «پرونده‌ها ابهامات زیادی دارد؛ اکبر طبری با 30 سال حکم قطعی آزاد شده؛ (علی انصاری) مالک متخلف بانک آینده راست راست راه می‌رود و به ریش مردم می‌خندد و بابک زنجانی به بانک مرکزی فشار می‌آورد» اظهارات ظهوریان را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Canada
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
45
پاسخ
فقط خداوند بداد ملت برسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
42
پاسخ
کلا پولدارها همه آزآدن ، ندارها و بدهکارا زندان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
23
پاسخ
متون راست راست دارید راه میریدو میخندید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
43
پاسخ
هیچ عدالتی در میان مسئولان نسبت به مردم عادی وجود ندارد، مردم را به دو دسته خودی و ناخودی تقسیم کرده اند، حتی در دانشگاه ها نیز کارمندانی که خودی هستند و دارای سهمیه بدون توجه به دانش و نوع مدرک تحصیلی هیات علمی میکنند. تبعیض و بی عدالتی تا کی ادامه دارد؟؟؟؟؟؟؟
