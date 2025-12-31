عکس: افتتاحیه پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران

افتتاحیه پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشجو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، عصر سه‌شنبه (۹ دی ۱۴۰۴) با حضور «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «زهرا بهروز آذر» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و «احمد دنیامالی» وزیر ورزش و جوانان در مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.