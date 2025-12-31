صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کد خبر: ۱۳۴۹۱۰۲
بازدید: ۱۴۷۶

عکس: افتتاحیه پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران

افتتاحیه پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشجو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، عصر سه‌شنبه (۹ دی ۱۴۰۴) با حضور «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «زهرا بهروز آذر» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و «احمد دنیامالی» وزیر ورزش و جوانان در مجموعه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

برچسب‌ها:
عکس خبری المپیاد ورزشی دانشگاه احمد دنیامالی دانشگاه علوم‌پزشکی محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.