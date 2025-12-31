نبض خبر
اس 300 ها در جنگ هیچ به درد نخورد / آمریکا اگر نترسد نفتکشهای ایران را توقیف میکند
سردار حسین علایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران درباره احتمال تکرار پروژه توقیف نفتکشهای ونزوئلا روی نفتکشهای ایران گفت: «اگر آمریکا نترسد نفتکشهای ایران را توقیف میکند اما از نیروی دریایی ایران میترسد و به خاطر مقابله به مثل ایران دست به این اقدام نمیزند...» او همچنین درباره عملکرد پدافند هوایی اس 300 در جنگ دوازده روزه گفت: «اس 300 هیچ به درد نخورد. سامانههایی که خودمان تولید کردیم بهتر عمل کرد، چون آمریکا بر نقاط ضعف سامانههای روسی و چینی اشراف دارد اما اطلاعات دقیق از سامانههای تولیدی ایران ندارد...» روایت علایی از رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل را میبینید و میشنوید.
اگر قرار بود بدرد بخوره که اسراییل نمیگذاشت روسیه اونها رو به ایران بفروشه! با روسیه یک معامله میکرد تا جلوی این کار رو بگیره!
ممنون تابناک عزیز، فکر کنم هفته پیش از شما درخواست کردم که با سردار علایی مصاحبه کنید تا بیشتر از واقعیت ها بگویند نه با اشخاصی که فقط شعار میدهند
در ضمن همه میدانیم که روسیه تقریباً نوکر اسراییل هست و S300ها یک مثال هست.
درود بر تابناک که دارد جرئت پیدا می کند و واقعیت ها را می گویید از دهان دیگران