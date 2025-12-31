سردار حسین علایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران درباره احتمال تکرار پروژه توقیف نفتکش‌های ونزوئلا روی نفتکش‌های ایران گفت: «اگر آمریکا نترسد نفتکش‌های ایران را توقیف می‌کند اما از نیروی دریایی ایران می‌ترسد و به خاطر مقابله به مثل ایران دست به این اقدام نمی‌زند...» او همچنین درباره عملکرد پدافند هوایی اس 300 در جنگ دوازده روزه گفت: «اس 300 هیچ به درد نخورد. سامانه‌هایی که خودمان تولید کردیم بهتر عمل کرد، چون آمریکا بر نقاط ضعف سامانه‌های روسی و چینی اشراف دارد اما اطلاعات دقیق از سامانه‌های تولیدی ایران ندارد...» روایت علایی از رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل را می‌بینید و می‌شنوید.