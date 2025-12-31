En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 7440
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۰۹۳
کد خبر:۱۳۴۹۰۹۳
35559 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

اس 300 ها در جنگ هیچ به درد نخورد / آمریکا اگر نترسد نفتکش‌های ایران را توقیف می‌کند

سردار حسین علایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران درباره احتمال تکرار پروژه توقیف نفتکش‌های ونزوئلا روی نفتکش‌های ایران گفت: «اگر آمریکا نترسد نفتکش‌های ایران را توقیف می‌کند اما از نیروی دریایی ایران می‌ترسد و به خاطر مقابله به مثل ایران دست به این اقدام نمی‌زند...» او همچنین درباره عملکرد پدافند هوایی اس 300 در جنگ دوازده روزه گفت: «اس 300 هیچ به درد نخورد. سامانه‌هایی که خودمان تولید کردیم بهتر عمل کرد، چون آمریکا بر نقاط ضعف سامانه‌های روسی و چینی اشراف دارد اما اطلاعات دقیق از سامانه‌های تولیدی ایران ندارد...» روایت علایی از رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حسین علایی نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی ارتش جنگ دریایی ایران و آمریکا ویدیو اس 300 پدافند هوایی ایران توقیف نفتکش ایران جنگ نفتکش ها توقیف نفتکش ونزوئلا
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
لحظات هلی بورن کماندوهای ارتش ایران و توقیف نفتکش آمریکایی
می‌توانیم با موشک بالستیک ناوهای آمریکا را بزنیم
تصاویر کامل حمله کماندوها آمریکا و توقیف نفتکش ونزوئلا
بعید نیست که ایران کنسرسیوم غنی‌سازی را بپذیرد اما...
نشانه‌ای ندیدم که حاکمیت بخواهد تغییر پارادایم دهد
جزئیات حمله ادعایی آمریکا به کشتی چینی حامل محموله ایران + زیرنویس
ادعاهای خطرناک وزیرخارجه آمریکا درباره ایران و ونزوئلا +زیرنویس
حرکت ناوهای ونزوئلا برای اسکورت نفتکش؛ آماده جنگ!
به جای یک بشکه نفت در آمریکا، می‌توانیم سه بشکه در ایران استخراج کنیم!
تصاویر لاشه پهپاد اسرائیل که در ایلام سرنگون شد
رزمندگان در جنگ 12 روزه می‌دانستند 95 درصد به شهادت می‌رسیدند اما...
تصاویر تازه از پایگاه دریایی جدید ارتش
تصاویر پهپاد اسرائیل که سالم دست ایران افتاد
لحظه انهدام هواگرد اسرائیل در آسمان مشهد با موشک
حسن روحانی: نتانیاهو و تندروهای داخلی مخالف خرید اس 300 بودند!
تصاویر سامانه‌های پدافندی آماده ایران
لحظه برخورد پرتابه‌های موساد به سامانه‌های پدافند هوایی ایران
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تصاویر هدف قرار دادن سایت راداری سوباشی همدان
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
لحظات درگیری پدافند هوایی در شبستر با اهداف متخاصم
گزارش رسمی شیوه حمله اسرائیل به ایران و ابعاد خسارات
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
تصاویر ساقط کردن پهپاد اسرائیل نزدیک سایت فردو توسط پدافند هوایی ایران
لحظه انهدام موشک اسرائیل توسط پدافند ایران
آزمایش اس 300 در یخبندان سیبری
فرمانده نیروی دریایی ارتش: به اسرائیلی‌ها گفتم خفه‌شو!
لحظه انهدام اس 300 روس توسط هایمارس اوکراین
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
ساختار اطلاعاتی پاسخگوی تهدیدات اسرائیل نیست
تصاویر تمرین نیروی دریایی سپاه برای جنگ دریایی
جزئیات توقیف کشتی اسرائیلی توسط ایران به روایت تلویزیون عربستان
لحظات ورود کماندوهای ایران به کشتی اسرائیلی
توقیف کشتی اسرائیلی توسط ایران به روایت قطری‌ها
تمام صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند
هشدار به ناوهای آمریکایی درباره مین‌ها: دو تکه می‌کند!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴۴
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
4
104
پاسخ
اگر قرار بود بدرد بخوره که اسراییل نمیگذاشت روسیه اونها رو به ایران بفروشه! با روسیه یک معامله میکرد تا جلوی این کار رو بگیره!
ناشناس
|
Canada
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
6
41
پاسخ
ممنون تابناک عزیز، فکر کنم هفته پیش از شما درخواست کردم که با سردار علایی مصاحبه کنید تا بیشتر از واقعیت ها بگویند نه با اشخاصی که فقط شعار میدهند
ناشناس
|
Canada
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
7
65
پاسخ
در ضمن همه میدانیم که روسیه تقریباً نوکر اسراییل هست و S300ها یک مثال هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
20
پاسخ
درود بر تابناک که دارد جرئت پیدا می کند و واقعیت ها را می گویید از دهان دیگران
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
7
61
پاسخ
روسیه همون سگ زرد برادر شغال است. روسیه با آمریکا و اسراییل همدسته . اینو کی می خوان بفهمن ای خدآاااااااا
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟