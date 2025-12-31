En
نبض خبر

مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون

ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون مصاحبه‌ای کرده که در فضای مجازی وایرال شده است. این زن که می‌گوید موضع ضدنظام داشته و قرار بوده برای رقص به ترکیه مهاجرت کند، حالا تغییر پوشش داده و چادری شده و حرف‌های متفاوتی می‌زند. برشی از این مصاحبه که مورد توجه قرار گرفته را می‌بینید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸۵
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۴۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
20
247
پاسخ
مجری میگه چند بار این اتفاق افتاد خانومه میگه خیلی
پاسخ ها
حامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خب ترجمه ش میشه این خانم هوش ضعیفی داره. اوردنش تو تلویزیون الگو بشه
امین
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
برای جزب مخاطب
ناشناس
| Austria |
۰۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
اتفاقاً از آدم های که به این سرعت رنگ عوض می کنند باید ترسید چون بهمین سرعت میتواند دوباره رنگ عوض کند و آنطرفی شود.
علی بچه تهرون
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
71
312
پاسخ
مسخره ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خودتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
157
105
پاسخ
بلاخره یک چیزی ساختید خیلی هم عالی
پاسخ ها
ناشناس
| Italy |
۰۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
زورت میاد؟ سوختی؟
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
76
252
پاسخ
این هیکلش ورزشی و رقصی نیست . الکی می گه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
در طول زمان آدم می‌تونه چاق یا لاغر بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مدل چادرشه
نهال
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
از سال ۴۰۱ نرقصیده،ترک کرده ،اندامش بد شده😀
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
68
111
پاسخ
هنوز خیلی جوونه راه و فرصت زیادی هست برای توبه کردن و توبه شکستن
پاسخ ها
ناشناس
| Korea (the Republic of) |
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
قیافه‌اش معلومه اهل توبه شکستن نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
یه ضرب المثال هسته میگه شکم گرسنه ایمان نداره اینو درست کنند خود به خود توبه میاد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
117
390
پاسخ
کل این برنامه ژیلا مسخرست چقدر چندش عه عه عه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
از تو چندش تر نیست
م
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
وجودت مسخره است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
اسمتوبذارعمر
ناشناس
| Canada |
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
این خانم فقط در داخل ایران یک عده طرفدار داره (ارزشی ها) ولی زندگی اصلی او در آمریکاست و براش هم اصلا مهم نیست که کی طرفدارش هست یا نیست.
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
77
371
پاسخ
نخبگان کشور هیچ جایگاهی ندارند بعد شما دنبال چنین سوژه های می‌گردی که محتوای تلویزیون را از جیب بیت المال پر کنی
پاسخ ها
م
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
حتما یکی از نخبه هاش تویی🤣
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
نخبگان وطن پرست جایگاه عالی دارند . این برنامه افرادی که زود متوجه اشتباه خود شدن هست .
یک ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ازهمه چیزای ایراد میگیرین اگر همین رقاصه رو بازداشت کرده بودن حامی درجه یکش میشدین
ناشناس
| Italy |
۰۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
چرا ایراد بنی اسراییلی میگری بگو کلا" از اینکه همچین اتفاقی افتاده خوشم نمیاد
ناشناس
|
Canada
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
140
404
پاسخ
این برنامه برای ارزشی ها فقط جذاب هست وگرنه برای اکثریت مردم عادی نه جذاب است و اصلا قابل نگاه کردن نیست
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
شما خودت رو قاطی مردم نکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
توهم اکثریت!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
به نظرت چی میشه این برنامه فقط برای ارزشی ها جذابه و برای دیگران نه؟؟
ب.همت پور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
218
171
پاسخ
الحمدالله بازخداوند هدایتت کرده امیدوارم همه جوانان مملکت مون عاقبت بخیر بشن تو این دنیای پرالتهاب وقانون جنگلی
پاسخ ها
مرق
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ما که از جوانی شما بی خبریم!! انشاله شما هم عاقبت بخیر شوی
فقط خدا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
نه ملیون نفر از کشور رفتند میدونید یعنی چه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
کاش دزدها و اختلاس،گران این مملکت هم توبه کنند چون گناه اونها حق الناس هست ولی گناه رقاصه حق اله هست و خداوند بخشنده و ا. حق خودش،می گذره
غزل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
34
153
پاسخ
خوب حالا چی شد از اونجا به اینجا رسید از اونجا تا اینجا خیلی راهه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
احتمال زیاد شوهر پولدار مذهبی😂
یاس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
قطعا خدا براشون مقدر کرده
شما مراقب خودت باش که تو کدوم مسیر در حرکت هستی
زهرا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
فقط عنایت خدا و آقا
