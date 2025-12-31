نبض خبر
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون
ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون مصاحبهای کرده که در فضای مجازی وایرال شده است. این زن که میگوید موضع ضدنظام داشته و قرار بوده برای رقص به ترکیه مهاجرت کند، حالا تغییر پوشش داده و چادری شده و حرفهای متفاوتی میزند. برشی از این مصاحبه که مورد توجه قرار گرفته را میبینید.
مجری میگه چند بار این اتفاق افتاد خانومه میگه خیلی
پاسخ ها
حامد| |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
امین| |
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۰۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
بلاخره یک چیزی ساختید خیلی هم عالی
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
این هیکلش ورزشی و رقصی نیست . الکی می گه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
نهال| |
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
هنوز خیلی جوونه راه و فرصت زیادی هست برای توبه کردن و توبه شکستن
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
ناشناس| |
۰۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
کل این برنامه ژیلا مسخرست چقدر چندش عه عه عه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
م| |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
نخبگان کشور هیچ جایگاهی ندارند بعد شما دنبال چنین سوژه های میگردی که محتوای تلویزیون را از جیب بیت المال پر کنی
پاسخ ها
م| |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
یک ایرانی| |
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۰۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
این برنامه برای ارزشی ها فقط جذاب هست وگرنه برای اکثریت مردم عادی نه جذاب است و اصلا قابل نگاه کردن نیست
پاسخ ها
حسین| |
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
الحمدالله بازخداوند هدایتت کرده امیدوارم همه جوانان مملکت مون عاقبت بخیر بشن تو این دنیای پرالتهاب وقانون جنگلی
پاسخ ها
مرق| |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
فقط خدا| |
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خوب حالا چی شد از اونجا به اینجا رسید از اونجا تا اینجا خیلی راهه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
یاس| |
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
شما مراقب خودت باش که تو کدوم مسیر در حرکت هستی
زهرا| |
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰