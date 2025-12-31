En
تعداد بازدید : 4501
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۹۰۱۴
6529 بازدید
نظرات: ۲۳
نبض خبر

تصاویر دلخراش پیکر مرزبان ایرانی که یخ زد

ستوان یکم رحیم مجیدی در پی شرایط جوی سخت و یخ‌زدگی شدید در مناطق مرزی استان کردستان به شهادت رسید. ویدیویی منتشرشده، بخشی از صحنه‌های مربوط به این حادثه تلخ را نشان می‌دهد.
برچسب‌ها:
نبض خبر یخ زدن مرزبان ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۳
ناشناس
|
Canada
|
۰۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
17
پاسخ
خدا رحمتش كند و روحش شاد ، اى كاش تجهيزات كامل و لباس مناسب به او داده ميشد ، روحش قرين رحمت الهى
دانیال
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
16
پاسخ
هیچ جای دنیا را سراغ ندارم که وضعیت نیروهای مرزبانش اینجور باشه حتی در کانادا و الاسکا با ان همه شرایط جوی بدترراز کشور ما.روانش شاد
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
13
پاسخ
چرا?در چه شرایطی این اتفاق افتاده?بیشتر بررسی کنید .بیشترحساسیت به خرج دهید اینها فرزندان ایرانند و سربازان وطن ....با یک خبرساده از آن نگذرید....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
11
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Italy
|
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
17
پاسخ
ای کاش مسوولین و فرزندانشون کمی از بخور بخورهاشون کم میکردن و البسه مناسب در اختیار این مناطق سرد قرار میدادن
عباس قاسمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
9
پاسخ
با دورود و سپاس بیکران به سربازان واقعی ایران زمین و مرزداران با غیرت... آی مسولان ای نماینده مجلس آی ریاست قوه قضاییه بنگرید و شرمنده شوید... این‌ها جان می‌دهند تا شما راحت تر بدون ترس به مردمان بزرگ سرزمین ایران خدمت کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
8
پاسخ
خدایا به آبروی این جوانان شهید ‌ گشور از بلا حفظ کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
10
پاسخ
مافوق ایشون نباید توضیح دهد؟

نباید بخاطر کوتاهی در قبال نیروهایش محاکمه شود؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مافوق لباس سازمانی در اختیار پرسنل گذاشته قرار نیست از جیب خودش لباس بخره! سازمان و مسئولین ارشد باید تدابیر لازم بیاندیشن
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
14
پاسخ
حالا وامها پولها پاداش ها را به کارمندان بانک بدهید شرمتان باد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
7
پاسخ
مرگ در راه وطن
چون آرش بر فراز دماوند
چقدر زیبا
و چه غمناک!!!
روحش شاد
