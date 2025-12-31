نبض خبر
تصاویر دلخراش پیکر مرزبان ایرانی که یخ زد
ستوان یکم رحیم مجیدی در پی شرایط جوی سخت و یخزدگی شدید در مناطق مرزی استان کردستان به شهادت رسید. ویدیویی منتشرشده، بخشی از صحنههای مربوط به این حادثه تلخ را نشان میدهد.
خدا رحمتش كند و روحش شاد ، اى كاش تجهيزات كامل و لباس مناسب به او داده ميشد ، روحش قرين رحمت الهى
هیچ جای دنیا را سراغ ندارم که وضعیت نیروهای مرزبانش اینجور باشه حتی در کانادا و الاسکا با ان همه شرایط جوی بدترراز کشور ما.روانش شاد
چرا?در چه شرایطی این اتفاق افتاده?بیشتر بررسی کنید .بیشترحساسیت به خرج دهید اینها فرزندان ایرانند و سربازان وطن ....با یک خبرساده از آن نگذرید....
ای کاش مسوولین و فرزندانشون کمی از بخور بخورهاشون کم میکردن و البسه مناسب در اختیار این مناطق سرد قرار میدادن
با دورود و سپاس بیکران به سربازان واقعی ایران زمین و مرزداران با غیرت... آی مسولان ای نماینده مجلس آی ریاست قوه قضاییه بنگرید و شرمنده شوید... اینها جان میدهند تا شما راحت تر بدون ترس به مردمان بزرگ سرزمین ایران خدمت کنید
مافوق ایشون نباید توضیح دهد؟
نباید بخاطر کوتاهی در قبال نیروهایش محاکمه شود؟
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰