نبض خبر

اسرائیل می‌گوید باید هست و نیست ایرانی‌ها را از سر راه برداریم

جنک یوگور مجری آمریکایی درباره تحرکات اسرائیل برای حمله تازه به ایران گفت: «اسرائیل باز هم می‌خواهد آتش به پا کند و اینک بهانه تازه‌ای علم کرده. می‌گوید ضربه به برنامه هسته‌ای ایران بس نیست، باید هست و نیست آنها را از سر راه برداریم، ما از هرکسی که بتواند از خود دفاع کند به هیچ وجه احساس امنیت نمی‌کنیم... چیزی که آنها به دنبالش هستند این است که ایران را نیز خنثی کنند و ایران را به سگ درگاه خود تبدیل کنند...» تحلیل این مجری مشهور را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
9
9
پاسخ
اینبار اسرائیلی دیگر وجود نخواهد داشت
م ط
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
7
9
پاسخ
مرگ بر اسراییل
هم وطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
8
8
پاسخ
بیا که به یاری خداوند مرگتان و نابودیتان نزدیک است وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
منصوری..آذر بایجان غربی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
8
8
پاسخ
اسرائیل هیچ غلطی نمی‌تواند بکند .. .این را به خاطر داشته باشد به مرده ایران هم نزدیک شود ..این سخن را به گوشش آویزان کند اسرائیل..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
2
پاسخ
این باره امیدخداچیزی ازاسراییل نماندبیم الله نابودی اسراییل صلوات
Salam
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
0
پاسخ
برای آمدنتان لحظه شماری میکنیم تا برای همیشه از روی کره ی زمین محو تان کنیم
