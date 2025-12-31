جنک یوگور مجری آمریکایی درباره تحرکات اسرائیل برای حمله تازه به ایران گفت: «اسرائیل باز هم می‌خواهد آتش به پا کند و اینک بهانه تازه‌ای علم کرده. می‌گوید ضربه به برنامه هسته‌ای ایران بس نیست، باید هست و نیست آنها را از سر راه برداریم، ما از هرکسی که بتواند از خود دفاع کند به هیچ وجه احساس امنیت نمی‌کنیم... چیزی که آنها به دنبالش هستند این است که ایران را نیز خنثی کنند و ایران را به سگ درگاه خود تبدیل کنند...» تحلیل این مجری مشهور را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.