نبض خبر
اسرائیل میگوید باید هست و نیست ایرانیها را از سر راه برداریم
جنک یوگور مجری آمریکایی درباره تحرکات اسرائیل برای حمله تازه به ایران گفت: «اسرائیل باز هم میخواهد آتش به پا کند و اینک بهانه تازهای علم کرده. میگوید ضربه به برنامه هستهای ایران بس نیست، باید هست و نیست آنها را از سر راه برداریم، ما از هرکسی که بتواند از خود دفاع کند به هیچ وجه احساس امنیت نمیکنیم... چیزی که آنها به دنبالش هستند این است که ایران را نیز خنثی کنند و ایران را به سگ درگاه خود تبدیل کنند...» تحلیل این مجری مشهور را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۳
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
بیا که به یاری خداوند مرگتان و نابودیتان نزدیک است وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
اسرائیل هیچ غلطی نمیتواند بکند .. .این را به خاطر داشته باشد به مرده ایران هم نزدیک شود ..این سخن را به گوشش آویزان کند اسرائیل..
این باره امیدخداچیزی ازاسراییل نماندبیم الله نابودی اسراییل صلوات