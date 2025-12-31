نبض خبر
نتانیاهو به این دلیل از آمریکا میخواهد به ایران حمله کند
پاول رابرتس مقام سابق دولت ریگان درباره رویارویی ایران و اسرائیل گفت: «آنها بر درخواستهایشان افزودهاند، اینک میگویند ایران نه تنها نمیتواند انرژی هستهای داشته باشد بلکه نمیتواند موشک هم داشته باشد!... در آن جنگ کوتاه بین اسرائیل و ایران روشن شد که ایران میتواند عملاً اسرائیل را نابود کند... نتانیاهو از جنگ کوتاه با ایران پی برد که اسرائیل آسیبپذیر است و ایرانیان میتوانند با موشکهایشان به آنها آسیب چشمگیری بزنند. پس نمیخواهند دوباره این خطر را به جان بخرند و از ما میخواهند که چنین کاری کنیم...» با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
پاول جان
ایران اگر می توانست لحظه ای در نابودی اسراییل تردید نمی کرد، چطور مشاور ریگان شدی، پول دادی؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
اسرائیل وآمریکاکورخوانده انداین باراسرائیل قطعانابودخواهدشدب اذن الله
ایرانی نمیتونه اونارو توجیه و قانع کنه وگرنه اوناهم نقطه ضعف زیاد دارن
نتانیاهو در حمله قبل سیلی محکمی خورد این دفعه بجای سیلی گلوله خواهد خورد
بجای اینکه متوسل بشوند به آمرکاه که با ایران بجنگد سر جایشان بشبنن حقوق مردم فلسطین را محترم بشمارند ريشه اختلافات از خود اسرائیل است