نتانیاهو به این دلیل از آمریکا می‌خواهد به ایران حمله کند

پاول رابرتس مقام سابق دولت ریگان درباره رویارویی ایران و اسرائیل گفت: «آنها بر درخواست‌هایشان افزوده‌اند، اینک می‌گویند ایران نه تنها نمی‌تواند انرژی هسته‌ای داشته باشد بلکه نمی‌تواند موشک هم داشته باشد!... در آن جنگ کوتاه بین اسرائیل و ایران روشن شد که ایران می‌تواند عملاً اسرائیل را نابود کند... نتانیاهو از جنگ کوتاه با ایران پی برد که اسرائیل آسیب‌پذیر است و ایرانیان می‌توانند با موشک‌هایشان به آنها آسیب چشمگیری بزنند. پس نمی‌خواهند دوباره این خطر را به جان بخرند و از ما می‌خواهند که چنین کاری کنیم...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر حمله اسرائیل به ایران حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا بازدارندگی موشکی ویدیو پاول رابرتس
