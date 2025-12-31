یکی از رسانه‌های هند در واکنش به پرتاب سه ماهواره ایران با استفاده از ماهواره بر سایوز گزارش داد: «سه ماهواره، یک پرتاب و واشنگتن در حال رصد است... تل‌آویو بارها گفته که هر فناوری که دید ایران را در آسمان تقویت کند، یک تهدید امنیتی است... ماهواره‌ای ایرانی که می‌تواند واضح ببیند، ارتباط امن برقرار کند و تحرکات را ردیابی کند، می‌تواند برای اطلاعات نظامی، هدایت موشک و در واقع آگاهی میدانی در میدان نبرد هم استفاده شود... آیا ایران در حال آزمایش فناوری‌ است که می‌تواند از برنامه‌های نظامی پشتیبانی کند؟ این همان چیزی است که آمریکا و اسرائیل از آن می‌ترسند، چون وقتی چیزی به مدار می‌رسد، به‌راحتی نمی‌توان آن را پایین کشید...» گزارش کامل را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.