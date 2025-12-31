جزئیات هک گوشی موبایل نفتالی بنت

شبکه 12 اسرائیل جزئیات هک موبایل نفتالی بنت توسط هکرهای ایرانی را فاش کرد. گزارشگر این شبکه گفت: «گروه هکری ایرانی که تلفن نخست‌وزیر سابق، نفتالی بنت را هک کرده بود بار دیگر این کار را کرده و این بار به تلفن رئیس دفتر نخست‌وزیر، تسخی براورمن نفوذ کرده... ما خودمان را «ملت سایبری» می‌نامیم ولی می‌بینیم که هر روز و هر هفته ایرانی‌ها موفق می‌شوند به گوشی مقامات ارشد ما نفوذ کنند... این وضعیت مشکل‌ساز و خیلی برای اسرائیل خطرناک است...» جزئیات را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.