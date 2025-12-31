لری سی جانسون تحلیلگر سابق سی آی ای می‌گوید: «آمریکا و اسرائیل تلاش خواهند کرد دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیزی فرق می‌کند؛ ایران به گونه‌ای آماده است که در ماه ژوئن (جنگ دوازده روز) به چنین سطح آمادگی نرسیده بود... آنها توانمندی‌های ایران را دست کم می‌گیرند و توانایی‌هایشان را دست بالا می‌گیرند و هنگامی که بر پایه این باورهایتان کار می‌کنید، چه‌بسا دست به کارهای ابلهانه بزنی...» تحلیل کامل این عنصر اطلاعاتی آمریکا را می‌بینید و می‌شنوید.