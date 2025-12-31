En
نبض خبر

افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند

لری سی جانسون تحلیلگر سابق سی آی ای می‌گوید: «آمریکا و اسرائیل تلاش خواهند کرد دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیزی فرق می‌کند؛ ایران به گونه‌ای آماده است که در ماه ژوئن (جنگ دوازده روز) به چنین سطح آمادگی نرسیده بود... آنها توانمندی‌های ایران را دست کم می‌گیرند و توانایی‌هایشان را دست بالا می‌گیرند و هنگامی که بر پایه این باورهایتان کار می‌کنید، چه‌بسا دست به کارهای ابلهانه بزنی...» تحلیل کامل این عنصر اطلاعاتی آمریکا را می‌بینید و می‌شنوید.
اخبار مرتبط
اسرائیل می‌گوید باید هست و نیست ایرانی‌ها را از سر راه برداریم
نتانیاهو به این دلیل از آمریکا می‌خواهد به ایران حمله کند
این پاشنه آشیل حمله دوباره آمریکا به ایران شده
رئیس دفتر کالین پاول: آمریکا در جنگ بعدی ایران و اسرائیل وارد می‌شود و ایران ناو آمریکا را می‌زند
رئیس CIA ترامپ را به حمله به ایران تحریک می‌کند
چرا نتانیاهو نتواند یک بار دیگر ترامپ را برای حمله به ایران همراه کند؟
برآورد سخنگوی سپاه از چالش جنگ تازه ایران و اسرائیل
باید به ایران همزمان با اعتراضات داخلی حمله کنیم!
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!
ترامپ: شنیده‌ام ایران می‌خواهد به توافق برسد + زیرنویس
واکنش معاون پزشکیان به تهدید ترامپ: باید موشک داشته باشیم
لفاظی ترامپ درباره حمله به ایران: اگر چنین کنند حتماً و فوراً! + زیرنویس
ایران در جنگ بعدی از این امکانات نظامی دست نخورده‌اش استفاده می‌کند
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
ارشدترین مقام نظامی ایران: آماده درگیری احتمالی آینده هستیم
برآورد تحلیل گر بریتانیایی از زمان جنگ ایران و آمریکا
اتمام حجت پزشکیان درباره حمله اسرائیل در وب سایت رهبری
تهدید ترامپ به بمباران ایران پس از جلسه با نتانیاهو! + زیرنویس
ایرانی‌ها برای کشته شدن تا شش رده بعد از رئیس جمهور آماده‌‌اند!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
روایت افسر پیشین CIA از ضربات ایران به اسرائیل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
France
|
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
49
6
پاسخ
من اگر جای مقامات تصمیم گیرنده و مذاکره کننده بودم پیشنهاد میدادم در ازای کاهش برد موشک‌ها به ۸۰۰ کیلومتر، تجهیزات مدن نظامی از جمله زده هایی و جنگنده و بمب افکن و غیره در یافت کنم. بنظر پیشنهاد بدی نمیاد بهش فکر کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
18
58
پاسخ
الکی بادمون می کنه . اون زمان هم میگفتن در اوج آمادگی هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
3
20
پاسخ
منابع نامحدود که دارن وصل به آمریکا و اروپا و چین و روسیه و کشورهای عربی و ... هستن
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
48
47
پاسخ
این بار اسرائیل رو نابود
خواهیم کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
43
54
پاسخ
مردم میدانندکه اگرغفلت کنندوبادشمن هماهنگ شوندبرای همیشه آواره وبدبخت میشوند.
منصور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
60
43
پاسخ
آماده ایم آماده جانمان فدای ایران زنده باد رهبر
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
35
44
پاسخ
طرح حمله احتمالی اسرائیل به ایران شکست میخوره
کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
44
22
پاسخ
سرنوشت کشوری که سلاح هسته ای ندارع همینه
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
47
22
پاسخ
آمریکا به هیچ عنوان به ایران حمله نمیکند فقط مثل سگ وحشی پارس می کند چون به هیچ کشوری حمله نکرده بخاطر هزینه های هنگفت آن است . حتی به ونزوعلا هم حمله نکرد فقط با ترساندن می خواهد کشورها را تسلیم خود نماید و خود می داند که در حال سقوط مرگباری هست وتمام کشورها از سیاستی که مخصوصا ترامپ در پیش گرفته ناراحت هستن و با کوچکترین تلنگری برای نابودی آمریکا به او حمله خواهند کرد، حتی دوستان ومردم آمریکا .
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
آمریکا اگه به ونزوئلا حمله نمیکنه به خاطر ترس از قدرت نظامی ونزوئلا نیست آمریکا تو چند ساعت ونزوئلا رو شکست میده علت عدم حمله نگرانی از تنش با چین و افزایش قیمت انرژی هست در خصوص ایران هم همینطور.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
43
32
پاسخ
غرب زده های خائن آخر همه رو بدبخت میکنن
