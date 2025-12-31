نبض خبر
افسر سی آی ای: تلاش میکنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق میکند
لری سی جانسون تحلیلگر سابق سی آی ای میگوید: «آمریکا و اسرائیل تلاش خواهند کرد دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیزی فرق میکند؛ ایران به گونهای آماده است که در ماه ژوئن (جنگ دوازده روز) به چنین سطح آمادگی نرسیده بود... آنها توانمندیهای ایران را دست کم میگیرند و تواناییهایشان را دست بالا میگیرند و هنگامی که بر پایه این باورهایتان کار میکنید، چهبسا دست به کارهای ابلهانه بزنی...» تحلیل کامل این عنصر اطلاعاتی آمریکا را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر لری سی جانسون ویدیو لری جانسون حمله اسرائیل به ایران حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا پاسخ نظامی ایران به اسرائیل پاسخ نظامی ایران به آمریکا بازدارندگی موشکی
من اگر جای مقامات تصمیم گیرنده و مذاکره کننده بودم پیشنهاد میدادم در ازای کاهش برد موشکها به ۸۰۰ کیلومتر، تجهیزات مدن نظامی از جمله زده هایی و جنگنده و بمب افکن و غیره در یافت کنم. بنظر پیشنهاد بدی نمیاد بهش فکر کنید.
منابع نامحدود که دارن وصل به آمریکا و اروپا و چین و روسیه و کشورهای عربی و ... هستن
مردم میدانندکه اگرغفلت کنندوبادشمن هماهنگ شوندبرای همیشه آواره وبدبخت میشوند.
آمریکا به هیچ عنوان به ایران حمله نمیکند فقط مثل سگ وحشی پارس می کند چون به هیچ کشوری حمله نکرده بخاطر هزینه های هنگفت آن است . حتی به ونزوعلا هم حمله نکرد فقط با ترساندن می خواهد کشورها را تسلیم خود نماید و خود می داند که در حال سقوط مرگباری هست وتمام کشورها از سیاستی که مخصوصا ترامپ در پیش گرفته ناراحت هستن و با کوچکترین تلنگری برای نابودی آمریکا به او حمله خواهند کرد، حتی دوستان ومردم آمریکا .
رضا| |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰