برنامه علی ضیا به سفارش یک نهاد حاکمیتی ساخته شده!

ادعاهای محمدامین حسام حرف‌های سردبیر تولیدات صداوسیما راجع به برنامه گنگ که توسط علی ضیا تولید شده خبرساز شده است. او گفته است: «این برنامه به سفارش یکی از نهادهای حاکمیتی در زمان جنگ دوازده روزه ساخته شده... علی ضیا پول خوبی هم برای ساخت این برنامه گرفته... قرار بوده در اینستاگرام پخش شود اما شکوری مدیرعامل فیلیمو گفته من این را پخش می‌کند... صداوسیما هم...» توضیحات کامل را می‌بینید و می‌شنوید.