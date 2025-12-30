En
تعداد بازدید : 647
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۸۹۹۸
کد خبر:۱۳۴۸۹۹۸
2901 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

برنامه علی ضیا به سفارش یک نهاد حاکمیتی ساخته شده!

ادعاهای محمدامین حسام حرف‌های سردبیر تولیدات صداوسیما راجع به برنامه گنگ که توسط علی ضیا تولید شده خبرساز شده است. او گفته است: «این برنامه به سفارش یکی از نهادهای حاکمیتی در زمان جنگ دوازده روزه ساخته شده... علی ضیا پول خوبی هم برای ساخت این برنامه گرفته... قرار بوده در اینستاگرام پخش شود اما شکوری مدیرعامل فیلیمو گفته من این را پخش می‌کند... صداوسیما هم...» توضیحات کامل را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر گنگ علی ضیا محمدرضا شایع ویدیو رپر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
2
پاسخ
خب معلومه برادر من والا کی جرات داشت به این راحتی با هرکسی مصاحبه کنه و اون رو به راحتی انتشار بده؟! میدونی هزینه بعضی از این مصاحبه ها چقدر هست؟! کی پولش رو داده؟!...ملک و املاک آقای ضیا در تهران و ترکیه و جاهای دیگه پولش از کجا در میاد؟!...برادر من هییییچ برنامه ای روی آنتن نمیره مگر اینکه حمایت یکی از نهادهای داخلی پشتش باشه مردم این رو کاملا می دونن...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
2
پاسخ
با پول مردم! به کام مجری!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
1
پاسخ
مگه علی ضیا کسی نگاه میکنه ؟
