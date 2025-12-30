نبض خبر
برنامه علی ضیا به سفارش یک نهاد حاکمیتی ساخته شده!
ادعاهای محمدامین حسام حرفهای سردبیر تولیدات صداوسیما راجع به برنامه گنگ که توسط علی ضیا تولید شده خبرساز شده است. او گفته است: «این برنامه به سفارش یکی از نهادهای حاکمیتی در زمان جنگ دوازده روزه ساخته شده... علی ضیا پول خوبی هم برای ساخت این برنامه گرفته... قرار بوده در اینستاگرام پخش شود اما شکوری مدیرعامل فیلیمو گفته من این را پخش میکند... صداوسیما هم...» توضیحات کامل را میبینید و میشنوید.
خب معلومه برادر من والا کی جرات داشت به این راحتی با هرکسی مصاحبه کنه و اون رو به راحتی انتشار بده؟! میدونی هزینه بعضی از این مصاحبه ها چقدر هست؟! کی پولش رو داده؟!...ملک و املاک آقای ضیا در تهران و ترکیه و جاهای دیگه پولش از کجا در میاد؟!...برادر من هییییچ برنامه ای روی آنتن نمیره مگر اینکه حمایت یکی از نهادهای داخلی پشتش باشه مردم این رو کاملا می دونن...