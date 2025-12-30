نبض خبر
باید به ایران همزمان با اعتراضات داخلی حمله کنیم!
فاکس نیوز رسانه دست راستی آمریکا دست به تحریک برای حمله به ایران زده است. در یکی از برنامهها مجری فاکس نیوز میپرسد: «با توجه به اعتراضات داخلی علیه حکومت در ایران، آیا اکنون واقعاً زمان مناسبی برای حمله به ایران نیست؟» ربکا گرنت، تحلیلگر ارشد حوزه امنیت ملی پاسخ میدهد: «بدون تردید از میان رفتن حکومت ایران اتفاق مثبتی خواهد بود، اما بهنظر من اولویت کنونی رئیسجمهور ترامپ این است که اطمینان حاصل کند توانمندیهای نظامی ایران همچنان زمینگیر و مهار شده باقی بماند. او کاملاً شفاف هشدار داد که اگر ایران دوباره به ماجراجوییهای هستهای بازگردد، حمله دیگری در راه خواهد بود.» با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
جنگ روانی شروع شد.
مجید| |
۰۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
اعتراض در داخل ایران صنفی است. چرخ کاسبی نمی گردد. به هیچ احد اجنبی هم هیچ ربطی ندارد. در صورت شلیک اولین گلوله به سمت ایران، اعتراض تبدیل به اتحاد در برابر دشمن خارجی می شود.
سروگل| |
۲۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
صد البته که اعتراض در داخل کشور در برا بر تجاوز به کشور به اتحاد و همبستگی بین ما تبدیل میشه زنده باد ایران و ایرانی مردم ما هم غیرت دارن هم همت
واحد| |
۰۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
یوسف فرخ| |
۰۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۰۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۰۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ناشناس| |
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
معترضین جزیی از همین ملت اند و حق دارند.
خب ما فقط است که به پایگاه های آمریکا حمله زمینی کنیم، و اسیر آمریکایی بگیریم، اون موقع می فهمند که یک من ماست چقدر کره داره
اینبار اگه اسقاطیل غلط اضافی کنه، باید سراسر خاکشو شخم زد.
مردم ایران با فرهنگ تر و باهوش تر از این حرف ها هستند که آلت دست اجنبی شوند. ما مشکلات خودمان را بین خودمان حل می کنیم و اجازه دخالت به سگیونیستها رو نمیدیم .
ایران متحد
تمام پایگاه های آمریکایی را در منطقه بزنید. ر صورت هر حرکتی از سوی آمریکا و اسراعیل نیروهای مقاومت در منطقه تقسیم کار نظامی کنند.
سرباز اجنبی حق ورود به ایران را ندارد. او را سوزانده و خاکسترش را بر باد می دهیم.
مسائل داخلی مربوط به خودمان است،به هیچ از کشورها ی دیگر مربوط نیست.همه جا ایران ،و ایران سرای من است
اسرائیل جون
یک بار حمله کردی و دیدی ثمرش را .غلط کردم چ بدی داشت که یک بار نگفتی
اعتراضات یک مشکل داخلی است به شما ربطی ندارد دشمن خارجی بدان ما برای ایران جان میدهیم جان میگیریم بیا حمله کن تا جنازه ژنرال ها و سربازان تان را بگیرید