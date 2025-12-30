En
نبض خبر

باید به ایران همزمان با اعتراضات داخلی حمله کنیم!

فاکس نیوز رسانه دست راستی آمریکا دست به تحریک برای حمله به ایران زده است. در یکی از برنامه‌ها مجری فاکس نیوز می‌پرسد: «با توجه به اعتراضات داخلی علیه حکومت در ایران، آیا اکنون واقعاً زمان مناسبی برای حمله به ایران نیست؟» ربکا گرنت، تحلیلگر ارشد حوزه امنیت ملی پاسخ می‌دهد: «بدون ‌تردید از میان رفتن حکومت ایران اتفاق مثبتی خواهد بود، اما به‌نظر من اولویت کنونی رئیس‌جمهور ترامپ این است که اطمینان حاصل کند توانمندی‌های نظامی ایران همچنان زمین‌گیر و مهار شده باقی بماند. او کاملاً شفاف هشدار داد که اگر ایران دوباره به ماجراجویی‌‌های هسته‌ای بازگردد، حمله دیگری در راه خواهد بود.» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۴۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
33
143
پاسخ
جنگ روانی شروع شد.
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
ترامپ ونخست وزیر ازگل صهیون وقتی خون مردم می‌جوشد از ایران دوری کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
154
288
پاسخ
اعتراض در داخل ایران صنفی است. چرخ کاسبی نمی گردد. به هیچ احد اجنبی هم هیچ ربطی ندارد. در صورت شلیک اولین گلوله به سمت ایران، اعتراض تبدیل به اتحاد در برابر دشمن خارجی می شود.
پاسخ ها
سروگل
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ترامپ و نتانیاهو هیچ غلطی نمیکنن
صد البته که اعتراض در داخل کشور در برا بر تجاوز به کشور به اتحاد و همبستگی بین ما تبدیل میشه زنده باد ایران و ایرانی مردم ما هم غیرت دارن هم همت
واحد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
احسنت کوتاه درعین حال کامل وکوبنده
یوسف فرخ
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
احسنت به این اظهارات این شیر پاک خورده.
ناشناس
| Canada |
۰۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
نه بابا، راست میگی شما!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
بله همین طور است دلشون برای یک سیلی محکم تنگ شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
کاملا درسته اما باید اعتراضات صنفی به رسمیت شناخته بشه. دولت باید عقل و خردش را به کار بگیره و اعتراضات را کاملا به حق و تایید کنه. باید حتی دولت در کنار معترضین قرار بگیره تا دشمنان و وطن فروشان از آب گل آلود ماهی نگیرند و بر موج سوار نشند
معترضین جزیی از همین ملت اند و حق دارند.
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
12
8
پاسخ
خب ما فقط است که به پایگاه های آمریکا حمله زمینی کنیم، و اسیر آمریکایی بگیریم، اون موقع می فهمند که یک من ماست چقدر کره داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
12
8
پاسخ
اینبار اگه اسقاطیل غلط اضافی کنه، باید سراسر خاکشو شخم زد.
مردم ایران با فرهنگ تر و باهوش تر از این حرف ها هستند که آلت دست اجنبی شوند. ما مشکلات خودمان را بین خودمان حل می کنیم و اجازه دخالت به سگیونیستها رو نمیدیم .
ایران متحد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
11
7
پاسخ
تمام پایگاه های آمریکایی را در منطقه بزنید. ر صورت هر حرکتی از سوی آمریکا و اسراعیل نیروهای مقاومت در منطقه تقسیم کار نظامی کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
10
9
پاسخ
سرباز اجنبی حق ورود به ایران را ندارد. او را سوزانده و خاکسترش را بر باد می دهیم.
حقیقت خوزستان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
10
13
پاسخ
مسائل داخلی مربوط به خودمان است،به هیچ از کشورها ی دیگر مربوط نیست.همه جا ایران ،و ایران سرای من است
پسر بختیاری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
10
9
پاسخ
اسرائیل جون
یک بار حمله کردی و دیدی ثمرش را .غلط کردم چ بدی داشت که یک بار نگفتی
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
10
13
پاسخ
اعتراضات یک مشکل داخلی است به شما ربطی ندارد دشمن خارجی بدان ما برای ایران جان میدهیم جان میگیریم بیا حمله کن تا جنازه ژنرال ها و سربازان تان را بگیرید
هم وطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
10
12
پاسخ
اعتراضات مردم ایران به هیچ اجنبی بیگانگان و حرامزادگان ربطی ندارد و حقه دخالت
و سواستفاده کردن را ندارند...
