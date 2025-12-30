باید به ایران همزمان با اعتراضات داخلی حمله کنیم!

فاکس نیوز رسانه دست راستی آمریکا دست به تحریک برای حمله به ایران زده است. در یکی از برنامه‌ها مجری فاکس نیوز می‌پرسد: «با توجه به اعتراضات داخلی علیه حکومت در ایران، آیا اکنون واقعاً زمان مناسبی برای حمله به ایران نیست؟» ربکا گرنت، تحلیلگر ارشد حوزه امنیت ملی پاسخ می‌دهد: «بدون ‌تردید از میان رفتن حکومت ایران اتفاق مثبتی خواهد بود، اما به‌نظر من اولویت کنونی رئیس‌جمهور ترامپ این است که اطمینان حاصل کند توانمندی‌های نظامی ایران همچنان زمین‌گیر و مهار شده باقی بماند. او کاملاً شفاف هشدار داد که اگر ایران دوباره به ماجراجویی‌‌های هسته‌ای بازگردد، حمله دیگری در راه خواهد بود.» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.