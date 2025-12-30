عکس: گرامیداشت روز 9 دی در تهران

ظهر امروز ۹ دی ماه ۱۴۰۴، اجتماع بزرگ مردم تهران به منظور گرامیداشت یوم الله ۹ دی در میدان امام حسین (ع) برگزار شد. در این مراسم عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایراد سخن پرداخت.