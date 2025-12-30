صفحه خبر لوگوبالا تابناک
کد خبر: ۱۳۴۸۹۷۲
بازدید: ۲۰۲

عکس: گرامیداشت روز 9 دی در تهران

ظهر امروز ۹ دی ماه ۱۴۰۴، اجتماع بزرگ مردم تهران به منظور گرامیداشت یوم الله ۹ دی در میدان امام حسین (ع) برگزار شد. در این مراسم عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایراد سخن پرداخت.

برچسب‌ها:
عکس خبری ۹دی میدان امام حسین گرامیداشت
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
