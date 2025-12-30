میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۸۹۶۵
بازدید: ۲۹۴۰۸
نظرات: ۲

عکس: کاروان معنویت، سفر دانشگاهیان به سرزمین وحی

در قاب‌های مهدی الماسی، عکاس مستند باسابقه، هزاران دانشجوی پرشور دانشگاهی ثبت شده‌اند که با دل‌هایی آکنده از ایمان، راهی سرزمین وحی شده‌اند. هر نگاه و لبخندشان، هر لحظه سکوت و دعا، تصویری زنده از شور معنوی و پیوند نسل جوان با میراث نبوی را روایت می‌کند. حضور پرشور دانشجویان در این سفر معنوی، انعکاسی از عشق، اشتیاق و توجه قلبی به آموزه‌های نبوی است. با حمایت سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، امسال ۸ هزار زائر دانشگاهی این تجربه عرفانی را در کنار خانه خدا تجربه کردند و الماسی قاب به قاب این لحظات را جاودانه کرده است.

برچسب‌ها:
عکس خبری سرزمین وحی دانشگاهیان حج
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۸
عجب دلخوشی دارند بعضی ها .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۲
یه چادر لااقل ببوش . به خدا اونجا رسم نیست مانتوی بالای زانو بپوشی . عربها همه مانتوی بلند میپوشن .
نمیکشنتون که یه چادر بپوشین
