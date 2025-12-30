عکس: کاروان معنویت، سفر دانشگاهیان به سرزمین وحی
در قابهای مهدی الماسی، عکاس مستند باسابقه، هزاران دانشجوی پرشور دانشگاهی ثبت شدهاند که با دلهایی آکنده از ایمان، راهی سرزمین وحی شدهاند. هر نگاه و لبخندشان، هر لحظه سکوت و دعا، تصویری زنده از شور معنوی و پیوند نسل جوان با میراث نبوی را روایت میکند. حضور پرشور دانشجویان در این سفر معنوی، انعکاسی از عشق، اشتیاق و توجه قلبی به آموزههای نبوی است. با حمایت سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، امسال ۸ هزار زائر دانشگاهی این تجربه عرفانی را در کنار خانه خدا تجربه کردند و الماسی قاب به قاب این لحظات را جاودانه کرده است.
برچسبها:عکس خبری سرزمین وحی دانشگاهیان حج
