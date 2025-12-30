نبض خبر
واکنش معاون پزشکیان به تهدید ترامپ: باید موشک داشته باشیم
محمد جعفر قائم پناه در جلسهای در استانداری تهران تاکید کرد: «ما در جنگ هستیم... نباید هرچه آمریکا میخواهد جلوی آن سر خم کنیم... ما باید موشک داشته باشیم... اگر موشکهایمان جلوی اسرائیل عمل نمی کرد، آنها پیشنهاد آتشبس نمیدادند...» اظهارات کامل قائم پناه را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۲
برچسبها:نبض خبر محمد جعفر قائم پناه ابرتورم ویدیو بحران اقتصادی افزایش قیمت ارز انحلال بانک آینده جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا خلع سلاح موشکی کاهش برد موشک
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
باید موشک داشته باشیم اما باید تنش رو هم کاهش بدیم تا امنیتمون بیشتر بشه.
افرین فقط با قدرت بایستید اونا ترسو هستن اون کله زرد حرومزاده هیچی نیس با اون سگش
جانم ایران
جانم ایران
ایران فرا ابر قدرت جهانه هر کار دلمون بخواد می کنیم به هیچ کس مخصوصا آمریکا اصلا ربطی نداره که چی کار می کنیم در ضمن اونی که باید جواب پس بده آمریکای بی عرضه دست وپا چلفتیه نه ایران فرا ابر قدرت
زیاد هم حرف بزنن ترامپ خونش مباحه ان شاالله خودم میرم با قلوه سنگ می کشمش همون طور که داوود جالوت رو کشت تمام
زیاد هم حرف بزنن ترامپ خونش مباحه ان شاالله خودم میرم با قلوه سنگ می کشمش همون طور که داوود جالوت رو کشت تمام