واکنش معاون پزشکیان به تهدید ترامپ: باید موشک داشته باشیم

محمد جعفر قائم پناه در جلسه‌ای در استانداری تهران تاکید کرد: «ما در جنگ هستیم... نباید هرچه آمریکا می‌خواهد جلوی آن سر خم کنیم... ما باید موشک داشته باشیم... اگر موشک‌هایمان جلوی اسرائیل عمل نمی کرد، آنها پیشنهاد آتش‌بس نمی‌دادند...» اظهارات کامل قائم پناه را می‌بینید و می‌شنوید.