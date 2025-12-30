En
کد خبر:۱۳۴۸۹۵۴
نبض خبر

نمی‌توانید به مردم فشار آورید که مالیات بیشتری بده ولی...

عباس آخوندی تاکید کرد: «نمی‌توانید به مردم فشار آورید که مالیات بیشتری بده ولی از آن‌طرف بودجه‌هایی اختصاص دهید که معلوم نیست آنجا چه هست و چه دردی از این مردم را دوا می‌کند. برای حل تورم، در کنار سیاست خارجی، باید مسئله چند خزانگی حل شود، هزینه های بی‌جا در بودجه قطع شود، مسئله بانک‌هایی که همه روزه از جیب مردم دارن برداشت می‌کنند، رفع شود.»
نبض خبر افزایش مالیات مالیات ستانی ویدیو افزایش مالیات بر ارزش افزوده هزینه کرد مالیات عباس آخوندی بودجه 1405
