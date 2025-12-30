En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 5511
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۸۹۵۲
کد خبر:۱۳۴۸۹۵۲
15315 بازدید
نبض خبر

حاج قاسم سلیمانی روی عکس محمدرضا شاه تعصب داشت!

محمدعلی آقامیرزایی نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس و مدیر تولید انتشارات خط مقدم از مستندات کمتر منتشر شده درباره زندگینامه سردار شهید سلیمانی در کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی، تاکید کرد هر آنچه درباره این فرمانده شهید مستند بوده در کتاب درج شده است. آقامیرزایی برای نمونه به این موضوع اشاره کرد که حاج قاسم در دوره نوجوانی روی عکس محمدرضا شاه تعصب داشته و این موضوع در کتاب سانسور نشده است. اظهارات آقامیرزایی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر قاسم سلیمانی محمدرضا شاه عکس ویدیو مرتضی سرهنگی
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
روایت دختر ارشد حاج قاسم از سبک زندگی‌اش
واکنش جالب حاج قاسم سلیمانی به آهنگ تلفن همراه در یک جلسه
بدل محمدرضا شاه در خیابان‌!
ما ملت امام حسینیم ؛ قاسم سلیمانی
نسخه حاج قاسم برای حزب اللهی‌ها
مستند شبکه آرته فرانسه درباره سردار سلیمانی
قهرمان سلیمانی
ترور سردار سلیمانی از دید دوربین‌های مداربسته
زیباکلام: اگر شاه مثل آدم حکومت می‌کرد، انقلاب نمی‌شد!
عکس‌العمل سردار سلیمانی به جوانان معترض
لحظه برخورد موشک به خودرو سردار سلیمانی
قالیباف: حتی شهید سلیمانی را انقلابی نمی‌دانستند!
آرزوی محمدرضا شاه که سپاه عملی کرد
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟