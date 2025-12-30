حاج قاسم سلیمانی روی عکس محمدرضا شاه تعصب داشت!

محمدعلی آقامیرزایی نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس و مدیر تولید انتشارات خط مقدم از مستندات کمتر منتشر شده درباره زندگینامه سردار شهید سلیمانی در کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی، تاکید کرد هر آنچه درباره این فرمانده شهید مستند بوده در کتاب درج شده است. آقامیرزایی برای نمونه به این موضوع اشاره کرد که حاج قاسم در دوره نوجوانی روی عکس محمدرضا شاه تعصب داشته و این موضوع در کتاب سانسور نشده است. اظهارات آقامیرزایی را می‌بینید و می‌شنوید.