نبض خبر
تصاویر تجمعات اعتراضی امروز دانشگاههای تهران
تصاویری که خبرگزاری فارس تجمعات اعتراضی امروز دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و علم و فرهنگ منتشر کرده را میبینید. تجمعات محدود در برخی دانشگاههای تهران با این وجود، در برخی دانشگاههای تهران امروز تجمعات با حضور گروههایی از دانشجویان موافق و مخالف برگزار شد: در دانشگاه صنعتی شریف حدود 300 نفر با شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» تجمع کردند. در دانشگاه تهران ابتدا 50 نفر مقابل کتابخانه مرکزی جمع شدند و با حرکت در محوطه، تعدادشان به حدود 300 نفر رسید. گزارشها حاکی است تلاش برای جذب دانشجویان بیشتر نتیجهای نداشت. در دانشگاه امیرکبیر حدود 200 نفر از دانشجویان به سمت خیابان انقلاب حرکت کردند که با ممانعت سایر دانشجویان مواجه شدند. در دانشگاه علم و فرهنگ حدود 100 نفر با شعارهایی حضور یافتند. در دانشگاه علم و صنعت نیز تجمعی با حدود 100 نفر گزارش شد.
برچسبها:نبض خبر اعتراضات بازار دانشگاه تهران تجمع اعتراضی ویدیو اعتراض افزایش قیمت ارز افزایش قیمت دلار فیلم
با این طرز شعار و حمایت های منافقین واقعا اعتراض هم سخت شده وگرنه این دانشجو ها که توی بهترین دانشگاه ایران درس میخونن
بیش از 20 هزار دانشجوی افغانی در ایران هست شاید هم بیشتر . اینها هم که همه ماسک دارند از کجا میدانید دانشجوی ایرانی هستند؟ در همه اغتشاشات گذشته افاغنه جزئی از اغتشاشگران بودند الان نمیتوانند باز هم اغتشاش گر باشند به اسم ایرانی؟ 90 درصد داعشی ها در ایران افغانی بودند غارتگران بانک ها و مغازه ها در آشوب های گذشته حداقل در بعضی از شهرها همه از افاغنه بودند
طبیعه که مردم نظرات مختلفی دارند بهترین راه حل این اختلافات دمکراسیه. البته دمکراسی باید در حدی باشه که باعث فروپاشی نشه.
نوید محمودی فرشته حسینی که همراهی می کنند با تجمعات ، این یعنی دانشجویان افغانی میتوانند تعداد زیادی از این افراد باشند
جوانان نخبه و دلسوز گول شبکههای معاند و صهیونیستی و ربع پهلوی را نخواهند خورد