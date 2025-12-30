تصاویری که خبرگزاری فارس تجمعات اعتراضی امروز دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و علم و فرهنگ منتشر کرده را می‌بینید. تجمعات محدود در برخی دانشگاه‌های تهران با این وجود، در برخی دانشگاه‌های تهران امروز تجمعات با حضور گروه‌هایی از دانشجویان موافق و مخالف برگزار شد: در دانشگاه صنعتی شریف حدود 300 نفر با شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» تجمع کردند. در دانشگاه تهران ابتدا 50 نفر مقابل کتابخانه مرکزی جمع شدند و با حرکت در محوطه، تعدادشان به حدود 300 نفر رسید. گزارش‌ها حاکی است تلاش برای جذب دانشجویان بیشتر نتیجه‌ای نداشت. در دانشگاه امیرکبیر حدود 200 نفر از دانشجویان به سمت خیابان انقلاب حرکت کردند که با ممانعت سایر دانشجویان مواجه شدند. در دانشگاه علم و فرهنگ حدود 100 نفر با شعارهایی حضور یافتند. در دانشگاه علم و صنعت نیز تجمعی با حدود 100 نفر گزارش شد.