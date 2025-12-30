En
کد خبر:۱۳۴۸۹۲۴
کد خبر:۱۳۴۸۹۲۴
97251 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

تصاویر تجمعات اعتراضی امروز دانشگاه‌های تهران

تصاویری که خبرگزاری فارس تجمعات اعتراضی امروز دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و علم و فرهنگ منتشر کرده را می‌بینید. تجمعات محدود در برخی دانشگاه‌های تهران با این وجود، در برخی دانشگاه‌های تهران امروز تجمعات با حضور گروه‌هایی از دانشجویان موافق و مخالف برگزار شد: در دانشگاه صنعتی شریف حدود 300 نفر با شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» تجمع کردند. در دانشگاه تهران ابتدا 50 نفر مقابل کتابخانه مرکزی جمع شدند و با حرکت در محوطه، تعدادشان به حدود 300 نفر رسید. گزارش‌ها حاکی است تلاش برای جذب دانشجویان بیشتر نتیجه‌ای نداشت. در دانشگاه امیرکبیر حدود 200 نفر از دانشجویان به سمت خیابان انقلاب حرکت کردند که با ممانعت سایر دانشجویان مواجه شدند. در دانشگاه علم و فرهنگ حدود 100 نفر با شعارهایی حضور یافتند. در دانشگاه علم و صنعت نیز تجمعی با حدود 100 نفر گزارش شد.
نظرات بینندگان
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
17
36
پاسخ
بسیجی بودن نه دانشجو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
47
21
پاسخ
دسته گل پزشکیان ،اینا همون هایی هستند که اخراج شده بودند
فاطمه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
35
18
پاسخ
با این طرز شعار و حمایت های منافقین واقعا اعتراض هم سخت شده وگرنه این دانشجو ها که توی بهترین دانشگاه ایران درس میخونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
27
7
پاسخ
دروغ محض
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
43
18
پاسخ
بیش از 20 هزار دانشجوی افغانی در ایران هست شاید هم بیشتر . اینها هم که همه ماسک دارند از کجا میدانید دانشجوی ایرانی هستند؟ در همه اغتشاشات گذشته افاغنه جزئی از اغتشاشگران بودند الان نمیتوانند باز هم اغتشاش گر باشند به اسم ایرانی؟ 90 درصد داعشی ها در ایران افغانی بودند غارتگران بانک ها و مغازه ها در آشوب های گذشته حداقل در بعضی از شهرها همه از افاغنه بودند
ناشناس
|
United States of America
|
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
15
27
پاسخ
طبیعه که مردم نظرات مختلفی دارند بهترین راه حل این اختلافات دمکراسیه. البته دمکراسی باید در حدی باشه که باعث فروپاشی نشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
25
19
پاسخ
نوید محمودی فرشته حسینی که همراهی می کنند با تجمعات ، این یعنی دانشجویان افغانی میتوانند تعداد زیادی از این افراد باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
4
40
پاسخ
اره‌...اصلا زقم قابل توجهی نبودن‌...نگران نباشید
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
57
27
پاسخ
جوانان نخبه و دلسوز گول شبکه‌های معاند و صهیونیستی و ربع پهلوی را نخواهند خورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
35
28
پاسخ
چرا همشون با ماسک اومدن تظاهرات؟
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
بتو چه ک با ماسک‌اومدن
