عکس: جشن معصومان مقدس در ونزوئلا
جشن «معصومان مقدس» در ونزوئلا یکی از آیینهای مذهبی ـ فرهنگی مهم است که هر سال با حضور گسترده مردم برگزار میشود. این جشن که یادآور کودکان بیگناه قربانیشده در تاریخ مسیحیت است، در ونزوئلا با مراسم کلیسایی، آیینهای محلی، موسیقی، نمایش و شادیهای مردمی همراه میشود و نقش مهمی در حفظ هویت دینی و سنتهای فرهنگی جامعه دارد. این مراسم، علاوه بر بُعد مذهبی، فرصتی برای همبستگی اجتماعی و انتقال باورها به نسلهای جوان به شمار میآید.
