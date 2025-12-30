عکس: نشست دکتر پزشکیان با فعالان اصناف و بازاریان
دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز در نشستی صریح و صمیمی با جمعی از رؤسای اصناف، اتحادیهها، اتاقهای بازرگانی و اعضای هیئت امنای بازار دیدار کرد و پس از شنیدن دغدغهها و نظرات، با آنان به گفتگو پرداخت.
برچسبها:عکس خبری اصناف بازاریان دکترمسعودپزشکیان رئیسجمهور
