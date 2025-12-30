صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۸۹۰۱
بازدید: ۵۹۳۵

عکس: نشست دکتر پزشکیان با فعالان اصناف و بازاریان

دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز در نشستی صریح و صمیمی با جمعی از رؤسای اصناف، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیئت امنای بازار دیدار کرد و پس از شنیدن دغدغه‌ها و نظرات، با آنان به گفتگو پرداخت.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری اصناف بازاریان دکترمسعودپزشکیان رئیس‌جمهور
اخبار مرتبط

بازاریان اصفهان: بازار جای عرض اندام معاندین نیست
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.