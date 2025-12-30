جزئیات واریز ماهانه 700 هزار تومان به ازای هر نفر

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران پس از جلسه هیئت دولت در جمع...

در جریان حضور عبدالناصر همتی در نشست دولت در مقام رئیس بانک مرکزی، یک...

شدت سقوط ارزش پول ملی به حدی است که کپی سیاه و سفید اسکنانس پنج هزار...

عبدالناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی وعده داد: «به مردم قول می‌دهم ثبات...

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1405 گفت: «دولت اختیار تعیین...

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر...