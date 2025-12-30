En
نبض خبر

جزئیات واریز ماهانه 700 هزار تومان به ازای هر نفر

جزئیات برنامه بیست بندی دولت برای تامین معیشت مردم از جمله واریز ماهانه هفتصد هزارتومان به ازای هر نفر را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
خودم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
60
پاسخ
لعنت بر یارانه ها . مردم ایران را بدبخت کرد. 300 نومن یارانه میدن 3 میلیون هزینه ها بیشتر میشه. مردم رو همیشه محتاج خودشون نگه میدارن.
ناشناس
|
Sweden
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
54
پاسخ
خسته نباشبد ماهی 5 دلار به ملت میخواهید بدهید ؟ این کشور با این همه منابع خدادادی و طبیعی باید این وضعیت مردمش باشد؟ چیکار کرده اید با این کشور و مردم اش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
48
پاسخ
دیگه جواب نمیده
مردم خوب میدون باید چکار کنن
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
55
پاسخ
یارانه نخواستیم نفری ۳ میلیون هم در حال حاضر دردی از ما دوا نمی کنه ۷۰۰ تومان بدی که ۷میلیون از جیب هرنفر بکشی بیرون، ما بازنشستگان و مستمری بگیران بدبخت تامین اجتماعی دیگه چیزی نداریم به دولت بدیم
🇮🇷ایران🇮🇷
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
2
پاسخ
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
700ت فقط نون بخریم گشنگی نمی‌رسم پول قبضامون کی بده؟!؟
