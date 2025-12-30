نبض خبر
جزئیات واریز ماهانه 700 هزار تومان به ازای هر نفر
جزئیات برنامه بیست بندی دولت برای تامین معیشت مردم از جمله واریز ماهانه هفتصد هزارتومان به ازای هر نفر را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر یارانه معیشت ویدیو محمد قاسمی
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۵
لعنت بر یارانه ها . مردم ایران را بدبخت کرد. 300 نومن یارانه میدن 3 میلیون هزینه ها بیشتر میشه. مردم رو همیشه محتاج خودشون نگه میدارن.
خسته نباشبد ماهی 5 دلار به ملت میخواهید بدهید ؟ این کشور با این همه منابع خدادادی و طبیعی باید این وضعیت مردمش باشد؟ چیکار کرده اید با این کشور و مردم اش
یارانه نخواستیم نفری ۳ میلیون هم در حال حاضر دردی از ما دوا نمی کنه ۷۰۰ تومان بدی که ۷میلیون از جیب هرنفر بکشی بیرون، ما بازنشستگان و مستمری بگیران بدبخت تامین اجتماعی دیگه چیزی نداریم به دولت بدیم