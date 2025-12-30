نبض خبر
یک یار دیگر پزشکیان رها کرد و رفت
مهدی سنایی سفیر پیشین ایران در روسیه که از چهرههای موثر در جریان انتخابات ریاست جمهوری بود و در مناظرهها کنار دستش مینشست، حالا استعفایش از معاونت امور سیاسی دفتر رئیسجمهور از سوی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت تایید شد. سنایی در کنار ظریف و آذری جهرمی سومین چهرهای است که پزشکیان از دست داده است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر مهدی سنایی فاطمه مهاجرانی ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۵
وقتی دولتش به اسم وفاق شده جولانگاه افراد دولت سیزدهم و این وضعیت ایجاد شده معلومه همه از دورش میروند!!!