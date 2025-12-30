En
تعداد بازدید : 4070
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۸۸۵۱
13254 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

یک یار دیگر پزشکیان رها کرد و رفت

مهدی سنایی سفیر پیشین ایران در روسیه که از چهره‌های موثر در جریان انتخابات ریاست جمهوری بود و در مناظره‌ها کنار دستش می‌نشست، حالا استعفایش از معاونت امور سیاسی دفتر رئیس‌جمهور از سوی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت تایید شد. سنایی در کنار ظریف و آذری جهرمی سومین چهره‌ای است که پزشکیان از دست داده است.
برچسب‌ها:
نبض خبر مهدی سنایی فاطمه مهاجرانی ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
29
پاسخ
همتی هم پارسال رفت .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
29
پاسخ
پررویی نجومی اوه اوه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
5
49
پاسخ
استعفاء داده.
مگه تا الان بود چه فایده ای برای ما داشت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
15
44
پاسخ
وقتی دولتش به اسم وفاق شده جولانگاه افراد دولت سیزدهم و این وضعیت ایجاد شده معلومه همه از دورش میروند!!!
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
26
پاسخ
خب خدارو شکر مارو از نگرانی نجات دادی
