عکس: لحظه‌های گم شده

دنیای پیرامونی ما مملو از تصویر است. مادامی که به هر طرف نظر می‌اندازی بی‌اختیار می‌توانی در ذهن و دیدگاه خود قابی را تصور کنی و فضای بی استفاده را از آن دور سازی. این ذات دیدن و یا بهتر بگوییم درست دیدن است. قاب‌ها و عکس‌هایی که گاهاً می‌تواند تصویر زیبایی را در ذهن حک کند. از همین روست که بی اختیار دوربین عکاسی یا گوشی تلفن همراه خود را بیرون کشیده و آن نما را به ثبت می‌رسانی و یا به شکل حرفه‌ای تر آن با دوربین عکاسی به ثبت آن واقعه یا نمای خاص بپردازی.