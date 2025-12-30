نبض خبر
پول نفت تمام شده! / میلیاردها دلار در حال ورود به ایران
محمد قاسمی معاون سياستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه كشور که چند روز پیش در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفته بود پول فروش نفت تمام شده و دولت مجبور شده از صندوق توسعه ملی برداشت کند، حالا میگوید: «میلیاردها دلار ظرف یک هفته وارد کشور خواهد شد. همۀ شرکتهایی که منابع ارزی کشور دست آنهاست موظف شدند ارز را ظرف یک هفته وارد بازار کنند.» هر دو اظهارنظر قاسمی را میبینید و میشنوید.
این شرکت ها که خصولتی هستند و اینکه دولت میگه ارز صادراتی رو با قیمت نیما تحویل نمیدن ، یعنی مجرم و مفسد اقتصادی هستند ، چرا معیشت مردم باید فدای چند تا شرکت سودجو بشه؟ چرا باهاشون مماشات میشه؟ چرا زمان رئیسی از این خبرا نبود؟ چرا کسی باید اجازه داد هرکس که دلش خواست بره ارز بخره ، اونم در حالی که بلیط سفر خارجه نداره؟ چرا اجازه میدین ارز ، بره زیر بالش مردم احتکار بشه؟ اگر این تقاضاهای کاذب از سال ۹۳ به بعد نبود ، الان قیمت دلار با همه ی این شرایط زیر ۳۰ تومن بود