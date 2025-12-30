پول نفت تمام شده! / میلیاردها دلار در حال ورود به ایران

محمد قاسمی معاون سياست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه كشور که چند روز پیش در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفته بود پول فروش نفت تمام شده و دولت مجبور شده از صندوق توسعه ملی برداشت کند، حالا می‌گوید: «میلیاردها دلار ظرف یک هفته وارد کشور خواهد شد. همۀ شرکت‌هایی که منابع ارزی کشور دست آن‌هاست موظف شدند ارز را ظرف یک هفته وارد بازار کنند.» هر دو اظهارنظر قاسمی را می‌بینید و می‌شنوید.