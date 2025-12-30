En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 79900
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۸۷۹۸
کد خبر:۱۳۴۸۷۹۸
320670 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

عصبانیت ترامپ در صحبت با نتانیاهو

دونالد ترامپ در حالی که میکروفنش باز بود، با عصبانیت خطاب به نتانیاهو گفت: «آیا بابت پایان جنگ اعتباری به من دادند؟ نه، جایزه نوبل را دادند؟ من هشت تا از آن‌ها را انجام دادم. هند و پاکستان چطور؟ پس من هشت تایشان را انجام دادم. بعد بقیه‌اش را هم برایت می‌گویم.» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ جایزه صلح نوبل بنیامین نتانیاهو ویدیو
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۶۵
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
7
219
پاسخ
تابناک تو اصن می دونی عصبانیت چیه
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
وحشتناک عصبانی شده بود!!!
دلم برا نتانیابو سوخت...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
40
128
پاسخ
کدام جنگ را تمام کرده است. در سودان جنگ است. در غزه جنگ یک طرفه شده. آتش هند و پاکستان مثل همیشه زیر خاکستر است. اوکراین و روسیه می جنگند. و...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
39
116
پاسخ
کدام جنگ را تمام کرده است
جنگ زرگری خخخخخخخخخخخخخخخ
خلیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
10
17
پاسخ
ما بهش میگیم دعوا زرگری شما چی میگید
کدخدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
23
25
پاسخ
ترامپ غلط می‌کنه با آقای نتانیابو این جوری حرف بزنه. سگ زرد ! حرمت یابو را نگه دار .
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟