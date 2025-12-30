نبض خبر
عصبانیت ترامپ در صحبت با نتانیاهو
دونالد ترامپ در حالی که میکروفنش باز بود، با عصبانیت خطاب به نتانیاهو گفت: «آیا بابت پایان جنگ اعتباری به من دادند؟ نه، جایزه نوبل را دادند؟ من هشت تا از آنها را انجام دادم. هند و پاکستان چطور؟ پس من هشت تایشان را انجام دادم. بعد بقیهاش را هم برایت میگویم.» با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۲۱
برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ جایزه صلح نوبل بنیامین نتانیاهو ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۶۵
انتشار یافته: ۶
تابناک تو اصن می دونی عصبانیت چیه
پاسخ ها
محمد| |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
دلم برا نتانیابو سوخت...
کدام جنگ را تمام کرده است. در سودان جنگ است. در غزه جنگ یک طرفه شده. آتش هند و پاکستان مثل همیشه زیر خاکستر است. اوکراین و روسیه می جنگند. و...