حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در اظهاراتی قابل تامل به نقل از مسعود پزشکیان گفت: «رئیس‌جمهور در پاسخ به مطالبه برای ترمیم کابینه گفت من هم خسته هستم!» اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.