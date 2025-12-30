En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1068
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۸۷۹۰
کد خبر:۱۳۴۸۷۹۰
3843 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

پزشکیان درباره ترمیم کابینه گفت: من هم خسته‌ام!

حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در اظهاراتی قابل تامل به نقل از مسعود پزشکیان گفت: «رئیس‌جمهور در پاسخ به مطالبه برای ترمیم کابینه گفت من هم خسته هستم!» اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حسینعلی حاجی دلیگانی مسعود پزشکیان ترمیم کابینه ویدیو
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۴
سارا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
11
13
پاسخ
از دست اندازیهای مجلس خسته است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
16
پاسخ
استعفا بده از خستگی درمیای
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
9
12
پاسخ
با سلام
شواهد و قرائن نشان میدهد که بیشتر از اینکه مجلسی ها بدنبال حل مشکلات باشند بدنبال چوب لای چرخ دولت هستند
من خودم حقوق بگیرم پس کاملا در جریان هستم در زمان مرحوم رئیسی سه سال با تورم حدود چهل افزایش حقوق بیست درصد تصویب میشد اما همین مجلس محترم این قدر که امسال سر این موضوع دارن یقه جر میدن دران سالها تایید میکردن
که فلان و بهمان و........
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
13
پاسخ
آقای پزشکیان متخصص قلب هستند و بهتر از همه میدونند که این همه خستگی و استرس برای قلب ایشون ضرر داره. بازنشستگی مجردی بهترین استراحت برای ایشون هست.
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟