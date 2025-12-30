نبض خبر
پزشکیان درباره ترمیم کابینه گفت: من هم خستهام!
حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در اظهاراتی قابل تامل به نقل از مسعود پزشکیان گفت: «رئیسجمهور در پاسخ به مطالبه برای ترمیم کابینه گفت من هم خسته هستم!» اظهارات پزشکیان را میبینید و میشنوید.
با سلام
شواهد و قرائن نشان میدهد که بیشتر از اینکه مجلسی ها بدنبال حل مشکلات باشند بدنبال چوب لای چرخ دولت هستند
من خودم حقوق بگیرم پس کاملا در جریان هستم در زمان مرحوم رئیسی سه سال با تورم حدود چهل افزایش حقوق بیست درصد تصویب میشد اما همین مجلس محترم این قدر که امسال سر این موضوع دارن یقه جر میدن دران سالها تایید میکردن
که فلان و بهمان و........
