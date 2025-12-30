افشاگری آذری جهرمی درباره بحران تصمیم گیری در دولت

محمدجواد آذری جهرمی فاش کرد: «اینکه چرا (علی) طیب نیا معاون اولی پزشکیان را نپذیرفت برای ما هم معماست ولی اینکه چرا طیب‌نیا از دولت جدا شد، معما نیست... طیب‌نیا می گفت اگر می گویید فرمانده اقتصادی دولت منم، من باید مسائل را جمع بندی کنم؛ عملا همه چیز به نام ایشان تمام می شد درحالیکه در آن نقش نداشت او برنامه هایی برای وضعیت اقتصادی کشور داشت اما مابقی تیم اقتصادی، نظرات دیگری داشتند» روایت آذری جهرمی را می‌بینید و می‌شنوید.