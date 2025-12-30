En
کد خبر:۱۳۴۸۷۷۳
نبض خبر

تهدید ترامپ به بمباران ایران پس از جلسه با نتانیاهو! + زیرنویس

دونالد ترامپ مواضعش درباره حمله به ایران را پس از جلسه با نتانیاهو تکرار کرد و در لفاظی آشکار گفت: «ما دقیقاً می‌دانیم کجا می‌روند و چه می‌کنند و امیدوارم این کار را انجام ندهند چون نمی‌خواهیم سوخت یک بمب‌افکن B-2 را برای یک سفر 37 ساعته رفت و برگشت هدر بدهیم!» اظهارات ترامپ را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو حمله اسرائیل به ایران حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا
اخبار مرتبط
پیام نتانیاهو به پوتین درباره جنگ با ایران را ببینید + زیرنویس
اسرائیل می‌گوید باید هست و نیست ایرانی‌ها را از سر راه برداریم
نتانیاهو به این دلیل از آمریکا می‌خواهد به ایران حمله کند
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند
باید به ایران همزمان با اعتراضات داخلی حمله کنیم!
واکنش معاون پزشکیان به تهدید ترامپ: باید موشک داشته باشیم
عصبانیت ترامپ در صحبت با نتانیاهو
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
ایرانی‌ها برای کشته شدن تا شش رده بعد از رئیس جمهور آماده‌‌اند!
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
برآورد تحلیل گر بریتانیایی از زمان جنگ ایران و آمریکا
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
ایران در جنگ بعدی از این امکانات نظامی دست نخورده‌اش استفاده می‌کند
چرا نتانیاهو نتواند یک بار دیگر ترامپ را برای حمله به ایران همراه کند؟
ترامپ به همراه نتانیاهو در حال هدایت بمب افکن B-2
ترامپ: شنیده‌ام ایران می‌خواهد به توافق برسد + زیرنویس
ترامپ: همه چیز با ترور قاسم سلیمانی شروع شد!
لفاظی ترامپ درباره حمله به ایران: اگر چنین کنند حتماً و فوراً! + زیرنویس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۱۰
سروش رضائیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
14
101
پاسخ
روی این جملات اندکی تفکر واجب است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
چرا ما باید در این موقعیت قرار بگیریم که این جنایتکار به این شکل ما رو تهدید کنه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ای کاش درباره آیات قرآن تفکر می کردی نه اراجیف این مرد هوس باز!
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
12
104
پاسخ
چرا علامت تعجب گذاشتین؟ سری قبل هم گفت می زنه و زد
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
69
72
پاسخ
این مردک حرام لقمه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
75
73
پاسخ
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
46
66
پاسخ
واسه ایرونی جماعت زشته از حرفهای این کودک آزار بترسه.
من
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
32
33
پاسخ
هر غلطی که می خواد بکنه، بی شرف
...
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
16
16
پاسخ
آرزویم نابودی کامل اسرائیل و آمریکاست
مرگ بر آمریکا
مرگ بر اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
1
پاسخ
اگردفعهات قبل پاسخ دندان شکن دریافت میکردالان اینقدرهارت وپورت نمیکرد
