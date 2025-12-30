نبض خبر
تهدید ترامپ به بمباران ایران پس از جلسه با نتانیاهو! + زیرنویس
دونالد ترامپ مواضعش درباره حمله به ایران را پس از جلسه با نتانیاهو تکرار کرد و در لفاظی آشکار گفت: «ما دقیقاً میدانیم کجا میروند و چه میکنند و امیدوارم این کار را انجام ندهند چون نمیخواهیم سوخت یک بمبافکن B-2 را برای یک سفر 37 ساعته رفت و برگشت هدر بدهیم!» اظهارات ترامپ را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو حمله اسرائیل به ایران حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا
روی این جملات اندکی تفکر واجب است.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ناشناس| |
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹