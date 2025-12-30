نبض خبر
ترامپ: همه چیز با ترور قاسم سلیمانی شروع شد!
دونالد ترامپ پس از ملاقات با نتانیاهو در نشست خبری مشترک گفت: « ترور سردار سلیمانی آغاز کار ما علیه ایران بود» لفاظیهای ترامپ را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۰
با کسی که دائما تحقیرت می کند هیچگاه وارد معامله نشو حالا چه پول باشد چه صلح و چه ......
ایران باید با عقلانیت جلوی حمله اسرائیل-آمریکا را بگیرد. مخصوصا بعد از دیشب و چراغ سبز ترامپ به اسرائیل برای حمله به ایران،
اگر ایران به ترور بزرگترین سردارش واکنش خونین نشون داده بود امروز نمیومدن تهران رو بمبارون کنن و سرداران ایرانی رو در خاک خود ایران بزنن...
ایران بیش از حد اسرائیل و آمریکا رو دست کم گرفته بود...
ایران نیاز به بازدارندگی اتمی داره.
ایران بیش از حد اسرائیل و آمریکا رو دست کم گرفته بود...
ایران نیاز به بازدارندگی اتمی داره.
بله از همانجا شروع شد . ولی متوجه شدین ایران واکنش شدیدی نشون نداد روتو ن زیاد شد و به ترور و خرابکاری ادامه دادین . اگر ایران همون زمان واکنش شدیدی نشون میداد ( نه نمایش عین العسد ) الان این همه شهید و جانباز و خسارت نداشتیم .
باشهادت سردارعزیزمون خون تازه دررگهای ماجریان گرفته وخون سردارریشه تمام مستکبران واستعمارگران رابه حول وقوه الهی می خشکاند
اگر تمام صهیونیست های نجس و دولتمردان شرور آمریکا هم قصاص شوند به اندازه یک تار موی حاج قاسم جبران نکرده ایم. فقط جهنم تقاص حاج قاسم را از این موجودات جنایت پیشه خواهد گرفت