نبض خبر

ترامپ: همه چیز با ترور قاسم سلیمانی شروع شد!

دونالد ترامپ پس از ملاقات با نتانیاهو در نشست خبری مشترک گفت: « ترور سردار سلیمانی آغاز کار ما علیه ایران بود» لفاظی‌های ترامپ را می‌بینید و می‌شنوید.
اخبار مرتبط
باید به ایران همزمان با اعتراضات داخلی حمله کنیم!
واکنش معاون پزشکیان به تهدید ترامپ: باید موشک داشته باشیم
انتشار برای اولین بار؛ نامه‌ حاج‌قاسم برای دخترش
عصبانیت ترامپ در صحبت با نتانیاهو
تهدید ترامپ به بمباران ایران پس از جلسه با نتانیاهو! + زیرنویس
لفاظی ترامپ درباره حمله به ایران: اگر چنین کنند حتماً و فوراً! + زیرنویس
ترامپ: شنیده‌ام ایران می‌خواهد به توافق برسد + زیرنویس
لحظه برخورد موشک به خودرو سردار سلیمانی
اتهام نقش این مقام ارشد در ترور سردار سلیمانی+زیرنویس
ما ملت امام حسینیم ؛ قاسم سلیمانی
ترور سردار سلیمانی از دید دوربین‌های مداربسته
مستند شبکه آرته فرانسه درباره سردار سلیمانی
اطلاعات تازه ترامپ از نحوه ترور سردار سلیمانی
ترامپ: ژنرال سلیمانی فردی بسیار بزرگ بود
ناگفته‌هایی از آزمایش دی‌ان‌ای پیکر حاج قاسم
شهید سلیمانی حامل پیام به عربستان بود که ترور شد/ رویکرد ترامپ در قبال ایران مانند دور اول نیست
پاسخ کاربران ایرانی به توییت جنجالی ترامپ
حمله به عین الاسد با آمریکا هماهنگ شده بود؟!
روایت افسر اطلاعاتی آمریکا از سردار سلیمانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
United States of America
|
۰۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
28
55
پاسخ
ملت ایران تسلیم تو نادان نخواهند شد
جانباز هفتاد درصد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
19
49
پاسخ
با کسی که دائما تحقیرت می کند هیچگاه وارد معامله نشو حالا چه پول باشد چه صلح و چه ......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
29
52
پاسخ
و با نابودی اسرائیل تمام می شود به اذن الله
ناشناس
|
Canada
|
۰۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
11
33
پاسخ
ایران باید با عقلانیت جلوی حمله اسرائیل-آمریکا را بگیرد. مخصوصا بعد از دیشب و چراغ سبز ترامپ به اسرائیل برای حمله به ایران،
ناشناس
|
United States of America
|
۰۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
20
44
پاسخ
اگر ایران به ترور بزرگترین سردارش واکنش خونین نشون داده بود امروز نمیومدن تهران رو بمبارون کنن و سرداران ایرانی رو در خاک خود ایران بزنن...
ایران بیش از حد اسرائیل و آمریکا رو دست کم گرفته بود...
ایران نیاز به بازدارندگی اتمی داره.
عابر پیاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
22
40
پاسخ
سلیمانی ها با تو خواهند جنگید ،شیاطین اسیر سلیمان خواهند شد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
15
44
پاسخ
بله از همانجا شروع شد . ولی متوجه شدین ایران واکنش شدیدی نشون نداد روتو ن زیاد شد و به ترور و خرابکاری ادامه دادین . اگر ایران همون زمان واکنش شدیدی نشون میداد ( نه نمایش عین العسد ) الان این همه شهید و جانباز و خسارت نداشتیم .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
20
25
پاسخ
باشهادت سردارعزیزمون خون تازه دررگهای ماجریان گرفته وخون سردارریشه تمام مستکبران واستعمارگران رابه حول وقوه الهی می خشکاند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
23
31
پاسخ
اگر تمام صهیونیست های نجس و دولتمردان شرور آمریکا هم قصاص شوند به اندازه یک تار موی حاج قاسم جبران نکرده ایم. فقط جهنم تقاص حاج قاسم را از این موجودات جنایت پیشه خواهد گرفت
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
16
32
پاسخ
ترامپ کار و زندگی جز ایران ندارد؟؟؟
شومن بازی های او
