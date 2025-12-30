En
نبض خبر

سخنان معنادار پزشکیان: ما باید جراحی بزرگی کنیم

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در نشست با مدیران و پژوهشگران معاونت راهبردی ریاست جمهوری در سخنان معنادار گفت: «هر مداخله‌ای یک عده عوارض دارد و یک عده مزایا دارد. هرچقدر آن مشکل بزرگ تر باشد، مداخله‌ای که انجام می‌دهی ممکن است عوارضش بیشتر یا تحملش یک مقدار سخت‌تر باشد... ما باید جراحی بزرگی کنیم...»
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
28
پاسخ
لطفا از صدا وسیما شروع کنید همه موافق هستیم .
نه از جیب کارمند و مردم !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
دروغ میگه. جراحی باید از فساد خودرو و فوتبال و پتروشیمی ها و بانکها شروع بشه نه جیب مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
5
19
پاسخ
فقط استعفا بده همین
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
16
پاسخ
سلام آقای ریس جمهور عزیز اول باید جراحی در خود دولت انجام بشه از کارشناسان نفوذی که به شما دیکته میکنن نظراتشون راه یا مدیران اقتصادی بی لیاقت. خیلی مشکلات اقتصادی ربطی به تحریم ربطی به آمریکا ندارد نمیشه دولت فقط بگیر باشه از ارزش افزوده که دولت تو فروش ها از کاسب ها بیشتر سود میبره یا مالیات ها دولت باید کمک کنه به تولید به صادرات وتشویق کنه بخش خصوصی به ارز آوری نه اینکه دولت فقط به فکر درآمد خودشه همون پول هم توسط عده ای به تاراج میده. دولت باید بخش خصوصی حمایت کنه نه اینکه همه رو آوردن به دلالی دلال ها نه مالیات میدن نه هیچی. آقای ریس جمهور برنامه اقتصادیتون اشتباست اشتباست. شما فکر می‌کنید عین امپول مسکن شندرغاز حقوق زیاد کنید بعد نتونید جلوی تورم بگیرید حمایت کردین چند برابر زیر ساخت ها خودرو وارد کردین این ها هوا مصرف نمیکنن بخاطر همین واردات هزاران شعل ازبین بردین با این واردات که کارشناسان شما نظر دادن با ورد این کامیون ها َشغل تو اروپا وچین درست کردین دها شرکت آچار کش تولید کامیون ایجاد شده که فقط اینحا سرهم میشه. آیا به عنوان ریس جمهور نمی توانستید تقاضا کنید از صنعتگران سرمایه داران داخلی که یک نمونه خودرو داخلی با تولید انیو درست می‌کردید که هزاران شعل ایجاد می‌کرد نخواستید چون مافیای واردات وبانک ها ولیزینک ها براتون کارشناسی ودیکته کردن آقای ریس جمهور مقصر تحریم وآمریکا نیست مقصر خودمان هستیم با کارشناسان نفودی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
چقد خوب و دقیق نوشتی... ولی مشکل اینجاس که این نظر عالی شما، ب هیچ گوش شنوایی میرسه...متاسفانه
ناشناس
|
Germany
|
۰۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
9
پاسخ
دو نفر زیر دستت در هنگام عمل وزمان ریاست جمهوری کشتی چه چیز را میخواهی جراحی کنی
ناصر
|
Canada
|
۰۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
24
پاسخ
هنوز جای جراحی های قبلی درد میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
20
پاسخ
اول از دلال اعظمتان شروع کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
22
پاسخ
نمیشه که یک ملت ۴۰ سال توجراحی باشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
19
پاسخ
احمدی نژاد هم میخواست جراحی کنه!!!
ناشناس
|
Italy
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
18
پاسخ
دکتر ملت کد ۹۹ خوردن
کد 99 به‌عنوان یک کد اضطراری برای وضعیت‌های بحرانی مانند ایست قلبی، توقف تنفس یا خونریزی شدید استفاده می‌شود.
ناشناس
|
Ireland
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
22
پاسخ
شعار نده نه تو مال اینکاری نه مریضت در وضعیت عادی
