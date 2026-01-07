En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 427
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۴۸۴۸۱
کد خبر:۱۳۴۸۴۸۱
1888 بازدید
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم یازده یازده

فیلم یازده یازده به کارگردانی آرش رحمانی محصول سال 1402 است. نویسنده‌ای که سال‌ها در خانه‌ای متروک زندگی می‌کند، ناگهان توسط چهار سیاه‌پوش تهدید می‌شود تا داستانی را که آن‌ها می‌خواهند بنویسد، در غیر این صورت ساعت 11:011 دقیقه... . فرزاد حسنی، انوش معظمی، سهیل برخورداری، نازنین کیوانی، آزاده مهدی‌زاده، راشین قهرمانی، ریما طهماسبی، دانیال عباسی، هویار مرتضوی، حسام بازگشا، کورش خزاعی در این فیلم مقابل دوربین مهدی ایل بیگی بازی کردند و نیما جعفری جوزانی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سینما ویدیو سکانس طلایی فیلم سینمای ایران سکانس برتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟