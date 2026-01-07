سکانس طلایی؛
سکانسهایی از فیلم یازده یازده
فیلم یازده یازده به کارگردانی آرش رحمانی محصول سال 1402 است. نویسندهای که سالها در خانهای متروک زندگی میکند، ناگهان توسط چهار سیاهپوش تهدید میشود تا داستانی را که آنها میخواهند بنویسد، در غیر این صورت ساعت 11:011 دقیقه... . فرزاد حسنی، انوش معظمی، سهیل برخورداری، نازنین کیوانی، آزاده مهدیزاده، راشین قهرمانی، ریما طهماسبی، دانیال عباسی، هویار مرتضوی، حسام بازگشا، کورش خزاعی در این فیلم مقابل دوربین مهدی ایل بیگی بازی کردند و نیما جعفری جوزانی این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.
