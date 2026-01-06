فیلم سینما متروپل به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و نویسندگی محمدعلی باشه‌آهنگر و حامد باشه آهنگر محصول سال 1401 است. مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین باشه‌آهنگر، مهتاب نصیرپور، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده، شهریار فرد و رضا کیانیان در این فیلم مقابل دوربین علیرضا زرین‌دست بازی کردند. ستار اورکی موسیقی متن این فیلم را ساخت و حمید باشه‌آهنگر این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.