تعداد بازدید : 531
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۴۸۴۷۷
کد خبر:۱۳۴۸۴۷۷
2640 بازدید
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم سینما متروپل

فیلم سینما متروپل به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و نویسندگی محمدعلی باشه‌آهنگر و حامد باشه آهنگر محصول سال 1401 است. مجتبی پیرزاده، نوشین مسعودیان، هومن برق‌نورد، حسین باشه‌آهنگر، مهتاب نصیرپور، پریوش نظریه، شهاب عسگری، سهراب منصوری، فرید قبادی، هادی عامل هاشمی، حسین پوریده، شهریار فرد و رضا کیانیان در این فیلم مقابل دوربین علیرضا زرین‌دست بازی کردند. ستار اورکی موسیقی متن این فیلم را ساخت و حمید باشه‌آهنگر این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
برچسب‌ها:
سینما ویدیو سکانس طلایی سینمای ایران فیلم سکانس برتر رضا کیانیان محمدعلی باشه آهنگر مجتبی پیرزاده هومن برق نورد حسین باشه آهنگر مهتاب نصیرپور پریوش نظریه
