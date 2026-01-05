سکانس طلایی؛
سکانسهایی از فیلم مرد عینکی
مرد عینکی به کارگردانی کریم امینی و نویسندگی حمزه صالحی محصول سال 1404 است. این فیلم درباره مردی به نام حلیم رایگان است که کاری جز تمیز کردن سرویس بهداشتی پارک ندارد. او که به دلیل گرفتن هزینه سرویس از مردم اخراج میشود و با داد و فریاد شروع به اعتراض میکند. در مدت کمی کلیپ داد و فریاد حلیم که حالا نامش را به کامبوزیا تغییر داده، در فضای مجازی بین همه میچرخد. پلیس به خانه حلیم میریزد و او را به بازداشتگاه میبرد. در زندان کاراکتر حلیم میفهمد که به دلیل شباهتش به یک تروریست به نام گرگ (Wolf) تحت تعقیب پنتاگون است و برای تحویل حلیم سی میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. پدر او برای بهدست آوردن جایزه میخواهد او را تحویل بدهد که در راه... . بهرام افشاری، مهدی هاشمی، هومن حاجی عبداللهی، سام نوری، آدریانو تولوزا، محمد حیدری، امیر کربلایی زاده و یدالله شادمانی در این فیلم مقابل دوربین روزبه رایگا بازی کردند. امیر توسلی موسیقی متن این فیلم را ساخت و حسن ایوبی این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.
برچسبها:سینما ویدیو سکانس طلایی فیلم سینمای ایران سکانس برتر حمزه صالحی بهرام افشاری مهدی هاشمی هومن حاجی عبداللهی
