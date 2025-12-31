En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 405
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۴۸۴۷۲
کد خبر:۱۳۴۸۴۷۲
1304 بازدید
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم زیبا صدایم کن

فیلم زیبام صدایم کن به کارگردانی رسول صدرعاملی و نویسندگی آرش صادق‌بیگی، میلاد صدرعاملی و محمدرضا صدرعاملی محصول 1403 است. خسرو که در آسایشگاه روانی به اجبار بستری‌ست، تمام این سالها را در فکر دخترش زیبا سپری کرده. امروز روز تولد 16 سالگی زیباست و خسرو نمی‌خواهد از این روز ساده بگذرد. امین حیایی، ژولیت رضاعی، ستاره پسیانی و مهران غفوریان در این فیلم مقابل دوربین سامان لطفیان بازی کردند. کریستف رضاعی موسیقی متن این فیلم را ساخت و بهرام دهقانی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سینما ویدیو سکانس طلایی فیلم سینمای ایران سکانس برتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
ملی گلد اصلی موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟