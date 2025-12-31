فیلم زیبام صدایم کن به کارگردانی رسول صدرعاملی و نویسندگی آرش صادق‌بیگی، میلاد صدرعاملی و محمدرضا صدرعاملی محصول 1403 است. خسرو که در آسایشگاه روانی به اجبار بستری‌ست، تمام این سالها را در فکر دخترش زیبا سپری کرده. امروز روز تولد 16 سالگی زیباست و خسرو نمی‌خواهد از این روز ساده بگذرد. امین حیایی، ژولیت رضاعی، ستاره پسیانی و مهران غفوریان در این فیلم مقابل دوربین سامان لطفیان بازی کردند. کریستف رضاعی موسیقی متن این فیلم را ساخت و بهرام دهقانی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.