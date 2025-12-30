فیلم چهارشنبه سوری به کارگردانی اصغر فرهادی و نویسندگی اصغر فرهادی و مانی حقیقی محصول سال 1384 است. مژده و مرتضی صبح بعد از چهارشنبه‌سوری برای تعطیلات به دبی آماده می‌شوند. مرتضی از طریق یک آژانس، خدمتکار تازه به نام روحی، که نامزد کرده و به زودی ازدواج می‌کند، استخدام می‌کند تا به آن‌ها در تمیزکردن آپارتمان کمک کند، هرچند مژده در ابتدا معتقد است نیازی به کمک او ندارند. در حالی که روحی مشغول کار است، کم‌کم متوجه اتفاقات بین مژده و مرتضی می‌شود؛ مژده شک دارد که مرتضی با همسایه طلاق‌گرفته‌شان، سیمین، رابطه دارد، چون شماره سیمین را در تلفن مرتضی پیدا کرده است. سیمین هم در آپارتمان آن‌ها سالن زیبایی راه انداخته که باعث نارضایتی همسایه‌ها شده، چون از وضعیت طلاقش شاکی‌اند. وقتی مرتضی می‌گوید تا ساعت پنج عصر به خانه نمی‌آید، مژده از روحی می‌خواهد که با بهانه کوتاه کردن ابرو، از سیمین بپرسد او هم تا آن موقع خانه نیست؛ روحی جواب مثبت می‌گیرد و شک مژده تأیید می‌شود. هدیه تهرانی، ترانه علیدوستی، حمید فرخ‌نژاد، پانته‌آ بهرام، هومن سیدی و سحر دولتشاهی در این فیلم مقابل دوربین حسین جعفریان بازی کردند. پیمان یزدانیان موسیقی متن این فیلم را ساخت و هایده صفی‌یاری این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.