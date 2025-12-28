En
کد خبر:۱۳۴۸۴۰۱
نبض خبر

بحث عینک پزشکیان در مجلس را ببینید

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود در جلسه علنی مجلس درباره بودجه عنوان کرد: «عینکم را نیاوردم؛ به بچه‌ها بگویید یک عینک بدهند!» سپس عینکی که به او دادند را هم نخواست و گفت: «این عینک به دردم نخورد!» اوضاع عجیب را همزمان با انفجار قیمت‌ها می‌بینید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
17
پاسخ
کنترل قیمتها هم وضعیتش مثل همین داستان عینک درهم بر هم هست....بزودی نون هم نمیشه خرید
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
12
پاسخ
خداییش من موندم این چطوری دکتر شده و آیا بیماری های تحت درمان وی، الان زنده اند یا مرده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
5
پاسخ
به خدا در حال مسخره کردن مردم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
5
0
پاسخ
آدم خوبیه ولی هنوز باورش نشده رئیس جمهوره
