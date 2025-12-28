نبض خبر
بحث عینک پزشکیان در مجلس را ببینید
مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود در جلسه علنی مجلس درباره بودجه عنوان کرد: «عینکم را نیاوردم؛ به بچهها بگویید یک عینک بدهند!» سپس عینکی که به او دادند را هم نخواست و گفت: «این عینک به دردم نخورد!» اوضاع عجیب را همزمان با انفجار قیمتها میبینید.
مسعود پزشکیان
کنترل قیمتها هم وضعیتش مثل همین داستان عینک درهم بر هم هست....بزودی نون هم نمیشه خرید
خداییش من موندم این چطوری دکتر شده و آیا بیماری های تحت درمان وی، الان زنده اند یا مرده؟