عکس: عشق در شهر اژدها، مهر در پادگان

در شهر لیوژو در جنوب چین، زیر آفتاب زمستانی و گل‌های رنگارنگ شکوفا شده‌، یگان لیوژو از پلیس مسلح گوانگ‌شی مراسم ازدواج جمعی با نام «عشق در شهر اژدها، مهر در پادگان» برگزار کرد. در این مراسم، ۲۲ زوج نظامی در فضایی سرخ و جشن‌گونه، در برابر هم‌رزمان خود پیمان ازدواج بستند و سوگند دادند که در هر شرایطی در کنار یکدیگر و در خدمت وطن بمانند.

برچسب‌ها:
تک عکس چین ازدواج پلیس
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
