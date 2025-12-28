آقای پزشکیان، اینها به شما خیانت و به شعور ملت توهین نمودند!

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: «آقای دکتر پزشکیان! کسانی که این متن را برای شما نوشته و توضیحاتی که در خصوص بودجه به شما داده‌اند احتمالا یا بودجه را نخوانده‌اند یا آنکه دانسته به شما به عنوان رئیس جمهور خیانت و به شعور ملت توهین نمودند. برخلاف آنچه می‌گویند بودجه انقباضی نیست، با اعداد بازی شده است. جناب رئیس جمهور! اگر اعتبار جمعی خرجی که هر ساله در بودجه می‌آید به سر جمع بودجه کل کشور اضافه کنیم امسال بودجه 41 درصد رشد دارد. بودجه انقباضی نیست بلکه شعار انقباضی بودن بودجه برای پیشبرد اهداف همان عزیزانی است که این متن را برای شما نوشته‌اند.» اظهارات زنگنه را می‌بینید و می‌شنوید.