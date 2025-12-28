En
نبض خبر

کیهان در جهت تخریب روابط ایران با دنیا حرکت می‌کند!

فیض‌الله عرب سرخی، از عناصر اصلاح‌طلب گفت: «رأی 24 میلیونی آقای روحانی، رأی بسیار مهمی بود و نشان‌دهنده حمایت گسترده جامعه از او بود اما همان جریاناتی که مخالف حضور او بودند به نظر من سه، چهار ماه بعد از انتخابات پروژه درگیر کردن دولت با مسائل مختلف را آغاز کردند. حوادثی که از مشهد شروع شد و با محوریت نیروهای تندرو شکل گرفت و به سرعت به سطح کشور کشیده شد، تصادفی نبود.» اظهارات عرب سرخی را می‌بینید و می‌شنوید.
