عکس: چشماندازهای در حال ذوب قطب شمال
قطب شمال در قاب دوربینها، سرزمینی از سکوت و نور است؛ جایی که یخهای ترکخورده زیر آسمانهای مهآلود آرامآرام عقب مینشینند و آب، جای سفیدیهای دیرینه را میگیرد. این چشماندازهای در حال ذوب، تنها ثبت زیبایی نیستند، بلکه روایت بصری از شکنندگی طبیعت و نشانهای ملموس از تغییرات اقلیمیاند که آینده زمین را در قاب تصویر به پرسش میکشند.
برچسبها:عکس خبری قطب شمال گازهای گلخانهای یخهای قطبی ذوب کره زمین
