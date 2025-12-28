عکس: چشم‌اندازهای در حال ذوب قطب شمال

قطب شمال در قاب دوربین‌ها، سرزمینی از سکوت و نور است؛ جایی که یخ‌های ترک‌خورده زیر آسمان‌های مه‌آلود آرام‌آرام عقب می‌نشینند و آب، جای سفیدی‌های دیرینه را می‌گیرد. این چشم‌اندازهای در حال ذوب، تنها ثبت زیبایی نیستند، بلکه روایت بصری از شکنندگی طبیعت و نشانه‌ای ملموس از تغییرات اقلیمی‌اند که آینده زمین را در قاب تصویر به پرسش می‌کشند.