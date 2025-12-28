میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
عکس: چشم‌اندازهای در حال ذوب قطب شمال

قطب شمال در قاب دوربین‌ها، سرزمینی از سکوت و نور است؛ جایی که یخ‌های ترک‌خورده زیر آسمان‌های مه‌آلود آرام‌آرام عقب می‌نشینند و آب، جای سفیدی‌های دیرینه را می‌گیرد. این چشم‌اندازهای در حال ذوب، تنها ثبت زیبایی نیستند، بلکه روایت بصری از شکنندگی طبیعت و نشانه‌ای ملموس از تغییرات اقلیمی‌اند که آینده زمین را در قاب تصویر به پرسش می‌کشند.

عکس خبری قطب شمال گازهای گلخانه‌ای یخ‌های قطبی ذوب کره زمین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
