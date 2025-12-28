En
فا
En العربیة
تعداد بازدید : 1609
کد خبر:۱۳۴۸۳۶۵
4230 بازدید
نظرات: ۳۹
نبض خبر

پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!

مسعود پزشکیان در سخنانی قابل تامل در صحن علنی مجلس گفت: «بنده برای حکومت و یا برای اینکه رئیس بمانم هیچ انگیزه‌ای ندارم اگر نتوانم مشکل مردم و محرومین را حل کنم. این چیزی نیست که بخواهم به آن افتخار کنم. نمی شود ما حکومت کنیم و مردم مشکل داشته باشند و بعد همینجوری بیاییم مثلاً بودجه را می گویند، حقوق کم است، می گویند مالیات زیاد می‌گیرید. از اینور هم می گویند حقوق زیاد کن. یکی به من بگوید از کجا پول در بیاورم که بدهم؟» اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر مسعود پزشکیان افزایش حقوق
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
8
56
پاسخ
رو کمک من هم حساب کن. از طرف 16 میلیون ساده لوح
پاسخ ها
محمدرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
یاد وعدهای انتخاباتش افتادم چقدر ما ساده لوح هستیم چه راحت میزنه زیرش بعد از خدا پیغمبر و نهج البلاغه مایه میزاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
بعدها در تاریخ خواهند نوشت
در طول یک سال دولت پزشکیان
قیمت ارز به اندازه 46 سال جهش کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
از زهرا پزشکیان می خواهیم
پدر را برای کناره گیری و استعفا
راضی کند.
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
66
پاسخ
دلار های گروه های خارج از کشور را قطع کنید مملکت پولدار میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
52
پاسخ
همانطور که تو پول نداری حقوق ها را زیاد کنی مردم هم پول ندارن بنزین لیتری 80 تومن بخرن .. مردم هم پول ندارن برنج و گوشت به قیمت جهانی بخرن .. مردم هم پول ندارن آب و برق و گاز به قیمت جهانی بخرن .. مردم هم پول ندارن خودرو را به چهار برابر قیمت جهانی بخرن .. مردم هم پول ندارن اجاره مسکن به نرخ نیویورک و لندن و توکیو پرداخت کنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
زیاد کردن حقوق بدون پشتوانه یعنی ایجاد تورم
یعنی بی ارزش کردتن کار و تلاش و محبوبیت دلالی و احتکار
دقیقا مثل سالهای گذشته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
پس چرا حقوق و بودجه بعضی نور چشمی ها از 50 تا 150 درصد اضافه شده
پول اگر نیست برا همه نباید باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
48
پاسخ
از بودجه نهادهای فرهنگی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
از ۲درصد افزایش مالیات ارزش افزوده، از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین، از هزار مالیات کوفتی دیگر که افزایش دادی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
50
پاسخ
از محل بودچه نهاد هایی که هیچ فایده ای برای ملت ندارند
از محل بودجه ای که خودتان هم میدانید بیخود است اما بعضی ها زیر بار نمیروتد....
عبدالله همتی عالی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
32
پاسخ
خب این پرسش و پاسخی که جناب رییس جمهور مطرح میفرمان را مادر بزرگه بی سواده بنده هم همیشه بیان میکنند،با این تفاوت که یکی رییس جمهور هست و یکی ننه بزرگه بنده ،حداقل ای کاش مامانبزرگم رییس جمهور میشد یکمی پز میدادم،فکرنمیکنم در صورت رییس جمهور شدن ننه بزرگه بنده و وزیر اقتصاد شدنه عمم ،وضعیتمون خیلی با الان فرق میکرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
32
پاسخ
از همون جایی که اجناس رو چندین برابر میکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
3
38
پاسخ
خدا ازت نگذره
همین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
43
پاسخ
اون روزی که رای میخواستی یه حرف دیگری میزدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
22
پاسخ
به اشراف کمتر بدهید تا طبقه های پایین هم بتونه ارتزاق کنند افزایش حقوق برای انهایی که چند خونه و ماشین و باند بازی و حسابهای دلاری دارند نباید با یه بازنشسته که خونه و ماشین ندارن یکسان بالا بره مدیریت این چنینی جز نفرین چیزی نداره
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟