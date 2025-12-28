نبض خبر
پزشکیان: میگویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!
مسعود پزشکیان در سخنانی قابل تامل در صحن علنی مجلس گفت: «بنده برای حکومت و یا برای اینکه رئیس بمانم هیچ انگیزهای ندارم اگر نتوانم مشکل مردم و محرومین را حل کنم. این چیزی نیست که بخواهم به آن افتخار کنم. نمی شود ما حکومت کنیم و مردم مشکل داشته باشند و بعد همینجوری بیاییم مثلاً بودجه را می گویند، حقوق کم است، می گویند مالیات زیاد میگیرید. از اینور هم می گویند حقوق زیاد کن. یکی به من بگوید از کجا پول در بیاورم که بدهم؟» اظهارات پزشکیان را میبینید و میشنوید.
رو کمک من هم حساب کن. از طرف 16 میلیون ساده لوح
پاسخ ها
محمدرضا| |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
ناشناس| |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
در طول یک سال دولت پزشکیان
قیمت ارز به اندازه 46 سال جهش کرد
ناشناس| |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
پدر را برای کناره گیری و استعفا
راضی کند.
همانطور که تو پول نداری حقوق ها را زیاد کنی مردم هم پول ندارن بنزین لیتری 80 تومن بخرن .. مردم هم پول ندارن برنج و گوشت به قیمت جهانی بخرن .. مردم هم پول ندارن آب و برق و گاز به قیمت جهانی بخرن .. مردم هم پول ندارن خودرو را به چهار برابر قیمت جهانی بخرن .. مردم هم پول ندارن اجاره مسکن به نرخ نیویورک و لندن و توکیو پرداخت کنن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
یعنی بی ارزش کردتن کار و تلاش و محبوبیت دلالی و احتکار
دقیقا مثل سالهای گذشته
ناشناس| |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
پول اگر نیست برا همه نباید باشد.
از بودجه نهادهای فرهنگی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
از محل بودچه نهاد هایی که هیچ فایده ای برای ملت ندارند
از محل بودجه ای که خودتان هم میدانید بیخود است اما بعضی ها زیر بار نمیروتد....
از محل بودجه ای که خودتان هم میدانید بیخود است اما بعضی ها زیر بار نمیروتد....
خب این پرسش و پاسخی که جناب رییس جمهور مطرح میفرمان را مادر بزرگه بی سواده بنده هم همیشه بیان میکنند،با این تفاوت که یکی رییس جمهور هست و یکی ننه بزرگه بنده ،حداقل ای کاش مامانبزرگم رییس جمهور میشد یکمی پز میدادم،فکرنمیکنم در صورت رییس جمهور شدن ننه بزرگه بنده و وزیر اقتصاد شدنه عمم ،وضعیتمون خیلی با الان فرق میکرد