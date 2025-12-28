مسعود پزشکیان در سخنانی قابل تامل در صحن علنی مجلس گفت: «بنده برای حکومت و یا برای اینکه رئیس بمانم هیچ انگیزه‌ای ندارم اگر نتوانم مشکل مردم و محرومین را حل کنم. این چیزی نیست که بخواهم به آن افتخار کنم. نمی شود ما حکومت کنیم و مردم مشکل داشته باشند و بعد همینجوری بیاییم مثلاً بودجه را می گویند، حقوق کم است، می گویند مالیات زیاد می‌گیرید. از اینور هم می گویند حقوق زیاد کن. یکی به من بگوید از کجا پول در بیاورم که بدهم؟» اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.