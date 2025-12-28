کلاهبرداری همسر جوان عارف با کمک محمد خردادیان

عارف عارف‌کیا خواننده از کلاهبرداری همسر جوانش از او با کمک محمد خردادیان پرده برداشت و گفت حالا بیش از 190 دلار در حسابش ندارد و ساکن خانه دخترش شده است! روایت این خواننده 85 ساله از بلایی که ازدواج چهارمش با دختری که ایران آورده بود، بر سرش آورد را می‌بینید و می‌شنوید.