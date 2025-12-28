En
کد خبر:۱۳۴۸۳۵۶
نبض خبر

کلاهبرداری همسر جوان عارف با کمک محمد خردادیان

عارف عارف‌کیا خواننده از کلاهبرداری همسر جوانش از او با کمک محمد خردادیان پرده برداشت و گفت حالا بیش از 190 دلار در حسابش ندارد و ساکن خانه دخترش شده است! روایت این خواننده 85 ساله از بلایی که ازدواج چهارمش با دختری که ایران آورده بود، بر سرش آورد را می‌بینید و می‌شنوید.
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
10
5
پاسخ
جالبه که یکسری آدم متناقض، هوس بازی و چندتا چندتا زن گرفتن این خواننده‌‌ها و ازدواج پیرمرد با دختر جوان رو توجیه میکنن ولی وقتی پای ازدواج شرعی و یا اقدامات قانونی یک آدم متشرع پیش میاد چنان حمله میکنند که مغول نکرد.عاقبت هوس بازی و البته وطن فروشی همینه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
8
21
پاسخ
پیرمردهایی که میرن زن جوان می گیرند حقشونه چنین بلایی سرشون بیاد
