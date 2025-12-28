En
تعداد بازدید : 1313
کد خبر:۱۳۴۸۳۴۱
4091 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

تدارک استقبال 40 کیلومتری از احمدی نژاد!

غلامسین محمدنیا مشهور به داود محمدنیا، دیپلمات ارشد پیشین ایران در نیویورک فاش کرد: «در سال 1384، تیم احمدی‌نژاد می‌خواستند که ما یک استقبال 40 کیلومتری از فرودگاه نیویورک تا منهتن برای ایشان تدارک ببینیم!» روایت محمدنیا را می‌بینید و می‌شنوید!
نبض خبر محمود احمدی نژاد ویدیو نیویورک داود محمدنیا غلامحسین محمدنیا مجمع عمومی سازمان ملل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
6
39
پاسخ
ایشون نماد کامل خود شیفتگی بودند .
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
29
پاسخ
خائن ترین فرد به ملت ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
14
پاسخ
مسوولین خودشیفته ومامردم خودباخته
کاش برسیم به خود باوری 🙏
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
21
پاسخ
معجزه قرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
3
20
پاسخ
خائن!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
10
6
پاسخ
بهترین دوران این 20 سال : 5 ماهی که رییس جمهور نداشتیم و دوسال اخر رییسی
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
7
پاسخ
اقا شما هم گیر دادین به این احمدی نژاد الان رو در یاب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
1
پاسخ
دیکه کمتر بگویی احمدی نژاد اگر میتونید بسم اله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
14
پاسخ
دلقک بازیهای معجزه هزاره سوم ته نداره
