نبض خبر
تدارک استقبال 40 کیلومتری از احمدی نژاد!
غلامسین محمدنیا مشهور به داود محمدنیا، دیپلمات ارشد پیشین ایران در نیویورک فاش کرد: «در سال 1384، تیم احمدینژاد میخواستند که ما یک استقبال 40 کیلومتری از فرودگاه نیویورک تا منهتن برای ایشان تدارک ببینیم!» روایت محمدنیا را میبینید و میشنوید!
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:نبض خبر محمود احمدی نژاد ویدیو نیویورک داود محمدنیا غلامحسین محمدنیا مجمع عمومی سازمان ملل
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
بهترین دوران این 20 سال : 5 ماهی که رییس جمهور نداشتیم و دوسال اخر رییسی