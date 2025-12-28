نبض خبر
ویدیوی جنجالی مهران مدیری درباره افزایش قیمت دلار
ویدیوی صحبتهای جنجالی مهران مدیری درباره افزایش قیمت دلار که برنامه دورهمی همزمان با انفجار قیمت دلار وایرال شده و برخی تاکید کردند که مدیری در این اظهاراتش بدیهیات را نادیده میگیرد و متوجه نیست مردم اگرچه ممکن است با دلار مستقیماً در تماس نباشند اما اثرشان را بر سفره شان به شدت درک میکنند و مدیری در حال مارکِشی است. این ویدیو را میبینید
من ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران رو خود مردم میدونم و اون ۱۰ درصد هم دولت هایی که مردم بیشتر بهش رای میدن. مشکل ما شخصیتی فرهنگی
از ایشون یه چند وقتی هست مردم لذت نمیبرن
ای سلبریتی مرز بین دوست داشته شدن و مورد نفرت بودن از سوی میلیون ها نفر یه شب
مواظب باش کدوم طرف رو انتخاب میکنی
به امید دلار 200تومنی .......
هرچی بگی برمیاد
خوش بحال تو که داری و فخر میفروشی !؟ و از تلویزیون خوب درآمد داشتی مخصوصا با دورهمی که تازه متوجه شدم که چه کلاهی سر ما گذاشتی دورهمی خوردید
کسانی که با دلقک بازی و به اسم هنر منابع بودجهای کشور را بالا می کشند و خودشان از خودشان تعریف و تمجید میکنند چه خبری از درد مردم دارند