ویدیوی جنجالی مهران مدیری درباره افزایش قیمت دلار

ویدیوی صحبت‌های جنجالی مهران مدیری درباره افزایش قیمت دلار که برنامه دورهمی همزمان با انفجار قیمت دلار وایرال شده و برخی تاکید کردند که مدیری در این اظهاراتش بدیهیات را نادیده می‌گیرد و متوجه نیست مردم اگرچه ممکن است با دلار مستقیماً در تماس نباشند اما اثرشان را بر سفره شان به شدت درک می‌کنند و مدیری در حال مارکِشی است. این ویدیو را می‌بینید