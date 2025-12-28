En
تعداد بازدید : 3224
کد خبر:۱۳۴۸۳۳۱
کد خبر:۱۳۴۸۳۳۱
5760 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

ویدیوی جنجالی مهران مدیری درباره افزایش قیمت دلار

ویدیوی صحبت‌های جنجالی مهران مدیری درباره افزایش قیمت دلار که برنامه دورهمی همزمان با انفجار قیمت دلار وایرال شده و برخی تاکید کردند که مدیری در این اظهاراتش بدیهیات را نادیده می‌گیرد و متوجه نیست مردم اگرچه ممکن است با دلار مستقیماً در تماس نباشند اما اثرشان را بر سفره شان به شدت درک می‌کنند و مدیری در حال مارکِشی است. این ویدیو را می‌بینید
برچسب‌ها:
نبض خبر مهران مدیری قیمت دلار کاهش قدرت خرید مردم افزایش قیمت دلار ویدیو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
3
45
پاسخ
تمام ایم ثروت را مهران مدیری مدیون ریخت و پاش های صدا و سیما است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
22
10
پاسخ
من ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران رو خود مردم میدونم و اون ۱۰ درصد هم دولت هایی که مردم بیشتر بهش رای میدن. مشکل ما شخصیتی فرهنگی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
باشه پایداری چی تو خوبی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
24
پاسخ
از ایشون یه چند وقتی هست مردم لذت نمیبرن
ای سلبریتی مرز بین دوست داشته شدن و مورد نفرت بودن از سوی میلیون ها نفر یه شب
مواظب باش کدوم طرف رو انتخاب میکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
6
34
پاسخ
مهران مديري جزو هنرمندهاي مردمي نيست
میداودی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
13
4
پاسخ
به امید دلار 200تومنی .......
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
از مهران پولکی
هرچی بگی برمیاد
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
3
26
پاسخ
خوش بحال تو که داری و فخر میفروشی !؟ و از تلویزیون خوب درآمد داشتی مخصوصا با دورهمی که تازه متوجه شدم که چه کلاهی سر ما گذاشتی دورهمی خوردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
20
پاسخ
چرندیات
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
17
6
پاسخ
شما هم همگام با خارج نشینان شمشیر کشیدین برای مهران مدیری ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
19
پاسخ
کسانی که با دلقک بازی و به اسم هنر منابع بودجه‌ای کشور را بالا می کشند و خودشان از خودشان تعریف و تمجید میکنند چه خبری از درد مردم دارند
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
17
پاسخ
خدایا بداد ایران برس
