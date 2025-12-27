عکس: بابانوئل میهمان شبانه میرزا
وانیک قوطویان ۴۱ ساله از کریسمس ۲۰۰۵ فعالیت خود در نقش بابانوئل در خیابان میرزای شیرازی آغاز کرد و تاکنون ۸ نفر را برای این نقش آموزش داده است. در این گزارش تصویری، مسیر وانیک از خانه و آماده شدن برای ایفای نقش بابانوئل تا حضور در خیابان و تعامل با کودکان و رهگذران در روزهای منتهی به کریسمس به تصویر کشیده شده است. بابانوئل، برگرفته از سنت مسیحی قدیس نیکلاس، اسقف میرا در قرن چهارم میلادی است که به خاطر کمک به فقرا و هدیه دادن به کودکان شناخته میشود. این شخصیت با لباس قرمز، ریش سفید و رفتار مهربان، به نمادی جهانی از کریسمس و شادی زمستانی تبدیل شده است و در کشورهای مختلف، به ویژه در خیابانها و مراکز فروش لوازم کریسمس، حضورش باعث ایجاد لحظاتی شاد برای کودکان و خانوادهها میشود.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری کریسمس ارامنه سال نو میلادی
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.