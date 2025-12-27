اتمام حجت پزشکیان درباره حمله اسرائیل در وب سایت رهبری

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در گفت‌وگو با پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب درباره حمله تازه اسرائیل و آمریکا گفت: «نیروهای نظامی عزیز ما با قدرت دارند کارهایشان را می‌کنند و الان از نظر تجهیزات و از نظر نیرو، علی‌رغم همه‌ی مشکلاتی که داریم، قوی‌تر از آن زمانی هستند که این‌ها حمله کردند. لذا آن‌ها اگر بخواهند برخورد کنند، طبیعتاً با پاسخ قاطع‌تری روبه‌رو خواهند شد. امّا من باز برمی‌گردم به اینکه اگر ما مردم با هم باشیم و وحدت داشته باشیم، آن‌ها اصلاً مأیوس می‌شوند از اینکه بخواهند بیایند به کشور ما حمله کنند. امید این‌ها این است -در گفتارشان هم گفتند دیگر - که باید از داخل یک اتّفاقی بیفتد تا این‌ها بتوانند بیایند مداخله را شروع کنند.» مواضع کامل پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.