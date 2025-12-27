En
نبض خبر

اتمام حجت پزشکیان درباره حمله اسرائیل در وب سایت رهبری

مسعود پزشکیان رئیس جمهور در گفت‌وگو با پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب درباره حمله تازه اسرائیل و آمریکا گفت: «نیروهای نظامی عزیز ما با قدرت دارند کارهایشان را می‌کنند و الان از نظر تجهیزات و از نظر نیرو، علی‌رغم همه‌ی مشکلاتی که داریم، قوی‌تر از آن زمانی هستند که این‌ها حمله کردند. لذا آن‌ها اگر بخواهند برخورد کنند، طبیعتاً با پاسخ قاطع‌تری روبه‌رو خواهند شد. امّا من باز برمی‌گردم به اینکه اگر ما مردم با هم باشیم و وحدت داشته باشیم، آن‌ها اصلاً مأیوس می‌شوند از اینکه بخواهند بیایند به کشور ما حمله کنند. امید این‌ها این است -در گفتارشان هم گفتند دیگر - که باید از داخل یک اتّفاقی بیفتد تا این‌ها بتوانند بیایند مداخله را شروع کنند.» مواضع کامل پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۶
در انتظار بررسی: ۴۰
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
6
73
پاسخ
شما هم گازوئیل راننده گان کم کردی
پ س ع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
128
38
پاسخ
قابل توجه صهیون خبیث. اتفاقی که منتظر انید افتاده شما کورید. وان اینست که ملت اتفاق دارند نسل منحوستان را به یاری خدای نابود کنند حرامزاده های بز دل
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
با این فرمان اقتصادی آقایان که هر ساعت دارد به تورم اضافه میشود بزودی فاجعه‌ای بزرگ در ایران رخ خواهد داد
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
11
154
پاسخ
کاش قدر مردم را در عمل هم می‌دانستید نه فقط در زبان..
مردم تمام قد ایستادند ولی دولت پشت به مردم کرده.
ناشناس
|
Oman
|
۰۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
7
140
پاسخ
مگه مردم مشکلی دارن یا کسی داره براشون مشکل تراشی میکنه !!! همه چیز که خداروشکر گل و‌ بلبله... فقط تاراحتیم که بنزین را چرا ارزون بهمون میفروشید که اونم ایشالله قیمت به سطح منطقه برسه که شما بتونید درامدزایی بکنید و‌فرزندانتون راحت ارتزاق کنن...
سهیل بشردوست
|
Germany
|
۰۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
89
23
پاسخ
بازدارنگی اتمی
سید سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
93
17
پاسخ
درود خدا بر شما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
7
24
پاسخ
قابلیت ها
حسین پرآهنگ
|
Kuwait
|
۰۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
8
135
پاسخ
آقای پزشکیان کجا زندگی میکنی که فکر میکنی معیشت مردم دچار مشکل نشده،انگار اصلا چیزی نمیخرید و نمیخورید،شما هم خوب جواب این مردم رو با این تورم دادید
مجتبی
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
86
28
پاسخ
اقای پزشکیان عزیز من به شما رای ندادم ولی شما را قبول دارم ،ایکاش در مملکت ما همه مثل شما فکر میکردند .صداقت شما در گفتارتان تجلی دارد، ایکاش همه مسئولان مثل شما بودند و بیشتر به آینده کشور می اندیشیدند تا آینده خود و فرزندانشان ،
پاسخ ها
M
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
با گران کردن بنزین و اجرا نکردن برنامه هفتم که قولشون رو داده بود چه صداقتی؟ دروغگویی چکه می‌کنه
محسن دریابیگی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
13
73
پاسخ
وحدت با بنزین ۵هزار تومانی؟؟؟
پاسخ ها
حران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
5000 تومان تا آخر ساله.
با حذف یارانه‌های کالایی و تک‌نرخی کردن ارز در بودجه 1405 نرخ بنزین به قیمت جهانی معادل 75000 تومان و شناور خواهد شد.
