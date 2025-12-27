نبض خبر
اتمام حجت پزشکیان درباره حمله اسرائیل در وب سایت رهبری
مسعود پزشکیان رئیس جمهور در گفتوگو با پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب درباره حمله تازه اسرائیل و آمریکا گفت: «نیروهای نظامی عزیز ما با قدرت دارند کارهایشان را میکنند و الان از نظر تجهیزات و از نظر نیرو، علیرغم همهی مشکلاتی که داریم، قویتر از آن زمانی هستند که اینها حمله کردند. لذا آنها اگر بخواهند برخورد کنند، طبیعتاً با پاسخ قاطعتری روبهرو خواهند شد. امّا من باز برمیگردم به اینکه اگر ما مردم با هم باشیم و وحدت داشته باشیم، آنها اصلاً مأیوس میشوند از اینکه بخواهند بیایند به کشور ما حمله کنند. امید اینها این است -در گفتارشان هم گفتند دیگر - که باید از داخل یک اتّفاقی بیفتد تا اینها بتوانند بیایند مداخله را شروع کنند.» مواضع کامل پزشکیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۹
برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا بازدارندگی موشکی ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۳۶
در انتظار بررسی: ۴۰
انتشار یافته: ۳۱
قابل توجه صهیون خبیث. اتفاقی که منتظر انید افتاده شما کورید. وان اینست که ملت اتفاق دارند نسل منحوستان را به یاری خدای نابود کنند حرامزاده های بز دل
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
کاش قدر مردم را در عمل هم میدانستید نه فقط در زبان..
مردم تمام قد ایستادند ولی دولت پشت به مردم کرده.
مردم تمام قد ایستادند ولی دولت پشت به مردم کرده.
مگه مردم مشکلی دارن یا کسی داره براشون مشکل تراشی میکنه !!! همه چیز که خداروشکر گل و بلبله... فقط تاراحتیم که بنزین را چرا ارزون بهمون میفروشید که اونم ایشالله قیمت به سطح منطقه برسه که شما بتونید درامدزایی بکنید وفرزندانتون راحت ارتزاق کنن...
آقای پزشکیان کجا زندگی میکنی که فکر میکنی معیشت مردم دچار مشکل نشده،انگار اصلا چیزی نمیخرید و نمیخورید،شما هم خوب جواب این مردم رو با این تورم دادید
اقای پزشکیان عزیز من به شما رای ندادم ولی شما را قبول دارم ،ایکاش در مملکت ما همه مثل شما فکر میکردند .صداقت شما در گفتارتان تجلی دارد، ایکاش همه مسئولان مثل شما بودند و بیشتر به آینده کشور می اندیشیدند تا آینده خود و فرزندانشان ،
پاسخ ها
M| |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷